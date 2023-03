La incómoda entrevista de Fátima Florez y su marido en medio de los fuertes rumores de crisis: “No somos la pareja perfecta”

escuchar

Fátima Florez y su marido Norberto Marcos estarían atravesando una severa crisis de pareja. La actriz y su pareja, que es además su productor, llevan una relación de más de dos décadas, que estaría llegando a su fin, según se informó estos días en diversos medios del espectáculo. Este miércoles, en LAM, ambos hablaron sobre su situación sentimental, en una entrevista que resultó tensa y donde él negó la crisis con mayor énfasis que ella. “No somos la pareja perfecta”, expresó Marcos.

En el ciclo que conduce Ángel de Brito presentaron una nota que el cronistas del programa, Alejandro Castelo, les hizo en la calle a Florez y Marcos, para que ellos pudieran hablar acerca de la realidad de su situación de pareja, luego del rumor que los instaló casi al borde de una separación.

Fátima Florez y su pareja, Norberto Marcos, hablaron sobre los rumores de separación

El cronista los abordó primero cuando la pareja de la humorista y el productor estaban dentro de su auto: “Tengo que ir al banco urgente”, contestó Marcos, al frente del volante, cuando se acercó el reportero. “¿Es verdad lo que leímos en los medios? ¿Están separados?”, preguntó el periodista: “No, nada que ver”, respondió el marido de Florez, mientras que ella sólo atinó a decir: “Estamos llegando tarde”.

“Jamás hubo discusiones”

Poco después, ya con los dos integrantes de la pareja caminando por la vereda, Castelo volvió a acercarse a ellos, y los consultó sobre los conflictos que habría habido entre ellos en el teatro: “Jamás hubo discusiones ni gritos en el teatro”, dijo Marcos, y añadió: “No somos la pareja perfecta. Discutimos como todos cuando estamos trabajando, porque son cosas del momento, pero nunca a los gritos. El que inventó eso, la verdad, muy mala persona”.

Fátima Florez y su marido, Norberto Marcos, hablaron con LAM y mientras que él negó rotundamente su separación, ella mantuvo silencio Captura LAM

Cuando el cronista le hizo la misma pregunta a ella, que llevaba anteojos negros y una seriedad poco común en su personalidad, no negó la separación y sólo expresó: “No tengo nada que decir. Lo que sí, que no hubo peleas, ni gritos”. “¿Malos tratos?”, inquirió el periodista. “Para nada, para nada. No sé de dónde salió”, respondió la imitadora.

“¿Y cómo les pegó que se diga esto?”, preguntó el cronista. “La verdad que muy mal. Confiamos en la gente que tenemos alrededor y que digan cosas por trascendidos de terceros...”.

Poco más tarde, Castelo insistió una vez más con la pregunta crucial: “¿Ustedes están juntos? Por ahí están separados y no lo quieren decir”. “¿Vos cómo nos ves?”, preguntó, irónico, Marcos. Entonces, el cronista le hizo la misma pregunta directa a Florez: “¿Están juntos?”. “Sí”, fue su respuesta, mientras se subía al auto.

Los rumores de separación de Fátima Florez señalaron también que ella y su marido discutieron a los gritos en el teatro en esta temporada de verano

“Pocas veces te vi tan seria a vos”, le dijo el notero a la actriz, que apenas insinuó una sonrisa y contestó: “Porque no tengo nada para aclarar ni contar”. “¿Querés que te digamos que estamos peleados?”, preguntó otra vez el marido de la artista. “Ella está muda”, observó Castelo. “Hace mucho calor”, dijo ella. “¿Aclarado?”, insitió el periodista, otra vez para obtener una respuesta rotunda, pero la actriz apenas replicó: “Dale”, y luego agregó: “Gracias, chicos, por la preocupación”.

Mientras el auto de Florez y Marcos se alejaba, Castelo habló a cámara para comunicar su impresión: “Saquen sus conclusiones en el piso. Yo la vi a Fátima muy callada. No sé qué dirán ustedes”.

“Yo los veo separados”

Al volver al estudio, De Brito tomó la palabra para dar su punto de vista sobre la situación de la actriz y el productor. “La tensión que vemos en ellos dos es clara. Yo, al escucharlos, los veo separados, sinceramente. Separados, o en una crisis muy fuerte, porque además los conozco mucho a ambos. Es muy raro que no quieran aclarar este tema”, concluyó.

Norberto Marcos y Fátima Florez están juntos hace 22 años archivo

La encargada de dar la noticia de la crisis en la pareja de la artista y su productor fue la periodista de Intrusos, Nancy Duré. Ella contó la semana pasada que las peleas entre la imitadora y Marcos había provocado, incluso, la cancelación de una presentación importante en la gira de la artista.

A continuación, Duré dijo que durante la temporada teatral del verano hubo una mala relación entre ambos. “Las discusiones entre Fátima y Norberto se escuchaban en todo el teatro, los técnicos no aguantaban más”, dijo la periodista, que luego aclaró que, si bien esos conflictos eran por tema laborales, “esto hace mella en la relación laboral”. Y para concluir con un dato contundente, la periodista lanzó: “Me dicen que la separación sería inminente”.

LA NACION