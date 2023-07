El fuerte cruce entre Cinthia Fernández y el padre de Wanda Nara por la salud de su hija: “Hay un límite”

escuchar

El jueves, una noticia inesperada preocupó a los fanáticos de Wanda Nara. Según pudo saber LA NACION, la empresaria fue internada el miércoles en el Sanatorio Los Arcos, donde le realizaron una serie de estudios para confirmar un diagnóstico. Al día siguiente fue dada de alta y regresó a su casa a la espera de los resultados. La familia se maneja con total hermetismo y mantiene completo silencio. Sin embargo, Andrés Nara, su padre y con quien tiene una relación distante desde hace años, salió a hablar. Este viernes estuvo en Nosotros a la mañana (eltrece), acompañado por su pareja Alicia Barbasola, donde pidió explicaciones sobre la salud de su hija. Cinthia Fernández lo cruzó por sus dichos y lo acusó de ser “frívolo” dada la situación.

“Había un blindaje. No querían brindar nada y me llamo la atención. Después me dijeron ahí que no tenían nada”, sostuvo Andrés Nara este viernes, molesto por no ser incluido en el círculo íntimo de la modelo en estedifícil momento. Él se acercó al Sanatorio, pero aseguró que no le dieron información: “Puede ser que no tengamos una charla fluida, pero sí merezco saber de la salud”. Sin embargo, sus dichos y su exposición ante una situación muy compleja y pidiendo cierto tipo de explicaciones dadas las circunstancias molestaron a Cinthia Fernández, quien no dudó en hacérselo saber al aire.

Wanda Nara fue internada en el Sanatorio para realizarse estudios; el jueves fue dada de alta

“En algunos casos, como el de Silvina Luna, la propia familia decide no hablar y si hubo hermetismo creo que por algo es. ¿No creés que deberías guardarte y decir: ‘Me abstengo de opinar porque quiero respetar la privacidad de mi hija y de su familia también?’”, lo cuestionó Fernández y le aseguró que su comentario no era de “mala leche”. Nara, en tanto, no se quedó callado y fue tajante: “Acá hay una cosa que excede. Cuando ya se habla de salud hay un límite”.

Andrés Nara habló de la salud de Wanda Nara

La panelista de Nosotros a la mañana (eltrece) lo cuestionó por hablar tan libremente del tema, sobre todo porque es de público conocimiento que la relación entre ellos no es la mejor. Es más: él dijo que tuvo “una tarde terrible”, en referencia a cuando se acercó al centro médico. “Yo no dejo de ser Andrés Nara, el papá de ella, que tengo una situación complicada”, expresó.

Momentos más tarde, la influencer le hizo una contundente pregunta que desató un acalorado debate: “¿Dejarías la tele si ella te lo pidiera?”. A lo que él respondió: “No, para nada”. Y Fernández insistió: “¿Y si tiene un problema de salud grave y te lo pidiera?”. Ante eso, Andrés Nara le expresó que ese era “otro tema”, que lo evaluaría con ella y que iba a dejarlo en la intimidad. La panelista, fiel a su estilo, no dudó en expresar sus pensamientos en voz alta: “Como mamá me llama la atención que no digas un sí rotundo”.

Cinthia Fernández cruzó a Andrés Nara por la salud de Wanda

Nara, sin salirse de su lugar, dijo: “(De ser así) primero la mandaría al psicólogo porque si a ella le hace mal, por salud, porque yo le hablé bien y esté en los medios...”. Cinthia, visiblemente disgustada, lanzó: “Qué frío Andrés, te juro”. Ante eso, él le dijo que eso era su problema: “Vos también tendrías que ver las situaciones que vos lo ves mal”. Dejó en claro, así, que para é, sus dichos en los medios no estaban relacionados con la salud de su hija, pero Fernández le aclaró que “hay enfermedades que también pasan por el cuerpo”.

De qué se trata el diagnóstico de Wanda Nara

Luego de que trascendiera la internación de Wanda Nara, en Telenoche (eltrece) dieron detalles de los resultados de los estudios. “El chequeo que se hizo dio resultado alterado, tenía los glóbulos blancos altos, con un valor superior al normal. Además, se notó el bazo dilatado; esplenomegalia es el cuadro, entonces a partir de eso, ordenaron una segunda batería de chequeos y se están esperando los resultados”, explicó Guillermo Lobo.

Este viernes, en Nosotros a la mañana, el médico Claudio Santa María (MN 963332) explicó qué significan estos resultados: “A nadie lo internamos si lo podemos hacerlo ambulatoriamente. Si alguien se interna tengo alguna sospecha de que no está bien, que no puede estar en la casa o que tengo que hacerle algunos estudios que tienen una complejidad que requieren internación”. Eso fue lo que pasó en el caso de la conductora de MasterChef (Telefe), según analizó.

Un médico dio detalles de la salud de Wanda Nara

“Dieron altos los glóbulos blancos que son los que tienen la defensa del cuerpo”, explicó el especialista y agregó: “Eso pasa cuando hay una infección o cuando hay alguna enfermedad de la médula ósea. Hay dos médulas, la médula espinal del sistema nervioso y la médula ósea que está dentro de los huesos, que produce los glóbulos rojos y los blancos”.

En cuanto al “bazo dilatado”, explicó que el bazo es “el órgano del cuerpo que está a la izquierda en el abdomen que filtra la sangre”.

