9 de octubre de 2019 • 10:06

La actriz y cantante Ángela Torres dijo que "el país está cada vez más complicado", que "todo está cada vez más caro" y que es "demencial" todo lo que hay que pagar. "La gente se está cag... de hambre. Claramente hay que hacer algo", pidió.

La joven de 21 años que se encuentra alejada del teatro y la televisión porque está grabando algunas canciones junto a un productor español sostuvo que mientras prepara el lanzamiento del material, la situación argentina impacta en su vida diaria y la afecta como a todos los argentinos.

"El país está muy complicado, entonces una tiene que laburar y los ahorros no alcanzan, empiezan a quedar cortos porque todo está cada vez más caro", sostuvo a Diario Show la hija mayor de la actriz Gloria Carrá, quien también es sobrina de Diego Torres y nieta de Lolita Torres.

Hace un tiempo, Ángela dijo que evaluaba volver a vivir con su mamá pero, sin embargo, reconoció que no fue por la crisis, como originalmente se dijo, ya que en ese momento "me sacaron de contexto".

"Yo me fui de mi casa casi a los 16 años, me fui muy chiquita. Era muy mala nuestra relación. Siento que ahora ella y yo estamos en un buen momento y por eso podríamos volver a encontrarnos viviendo en el mismo lugar", aclaró.

"Eso sería un gasto menos, ya que cada vez me sale más caro mantener el alquiler. A mi se me ha vuelto impagable, como a todo el mundo", reconoció. "Soy muy consciente de lo que está pasando alrededor mío, y me pasa que cuando llega fin de mes veo lo que tengo que pagar y no lo puedo creer. Es demencial".

La cantante contó que cuando camina por la calle ve que la gente la está pasando mal. "No veo que la gente la esté pasando bien. Veo que la gente se está cag... de hambre. Claramente hay que hacer algo y yo desde el lugar que tengo se me hace imposible ser una negadora con esa situación", finalizó.