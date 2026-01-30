La romántica propuesta que le hizo Marcos Giles a Ángela Torres

En medio del cierre de la temporada 2026 de Nadie dice nada (Luzu TV) en Pinamar, Ángela Torres fue sorprendida con una propuesta romántica que dejó a todos sin palabras: Marcos Giles, el joven con quien se la vincula hace varios meses, le preguntó si quería ser su novia de una manera muy particular.

Marcos Giles y Ángela Torres protagonizaban pícaros idas y vueltas en Luzu TV (Foto: Instagram)

Con el mar de fondo y la arena como testigo, una avioneta cruzó el cielo con la propuesta que paralizó a todos: “¿Ángela, querés ser mi novia?”. La reacción de la artista fue inmediata: las risas nerviosas y la emoción fue solo un adelanto de lo que ocurrió después.

La romántica propuesta de Marcos Giles a Ángela Torres frente a miles de personas

Antes de dar el “sí”, Marcos repitió la pregunta frente a la mirada expectante del público. “Sí, me muero de ganas”, lanzó Ángela antes de sellar el compromiso con un beso, mientras sonaba su hit “Vértigo”. Tras el anuncio, la pareja celebró entre abrazos con el equipo de Luzu TV, especialmente con Nico Occhiato, el “padrino” de esta unión.

"Margelita", el término del shippeo entre el deportista y la artista (Foto: Captura Instagram/@nadiedicenada)

“Margelita es real” escribieron desde el perfil de Instagram del canal de streaming sobre el nombre que los fanáticos le pusieron al shippeo entre los jóvenes. Tras ver el video que daba cuenta de la situación, los usuarios no tardaron en expresar su alegría por la buena nueva. “Me puse a llorar JAJAJ dios los amo!! Que lindo es el hombre enamoradoooooo que viva margelita”; “No se me sale la sonrisa de la cara, genuinamente me hacen muy feliz”; “Le sonrío al celular” y “Revivieron el amor romántico. Gracias chicos”, fueron solo algunos de ellos.

Algunos de los comentarios de los fanáticos (Foto: Captura Instagram/@nadiedicenada)

Quién es Marcos Giles, el nuevo novio de Ángela Torres

Marcos “El Mito” Giles, platense de 29 años e hincha de Boca, soñaba con ser futbolista profesional, pero una lesión en Italia truncó su carrera tras haber jugado tres años en Nueva Zelanda. De esa frustración nació su faceta de creador de contenido: durante su recuperación, inventó al “Amigo Mitómano”, un personaje que lo volvió viral y lo llevó a trabajar con clubes como San Lorenzo y el Tottenham.

Durante las emisiones de Nadie dice nada, los fanáticos empezaron a especular con una relación en la vida real entre Marcos Giles y Ángela Torres (Foto: X)

Hoy, consolidado como una figura del streaming, brilla en Luzu TV y Vorterix en los programas Algo va a picar y Se nota mucho.