El desesperado pedido de Natalie Pérez por su hermana mayor: “Es grupo de riesgo y no la vacunan”

La actriz y cantante Natalie Pérez dejó por un momento sus actividades artísticas para expresar en sus redes su malestar por las personas que reciben la vacuna contra el coronavirus falseando información, mientras que su hermana mayor, que es discapacitada y paciente de riesgo, todavía no fue inoculada. “Hace un año y medio que ella no sale de su casa”, señaló la intérprete y agregó: “Para el estado, ella no es prioridad”.

Pérez expresó su disconformidad a través de un video que subió a sus historias de Instagram. Allí, la actriz, que tiene más de dos millones y medio de seguidores, se grabó diciendo un mensaje en el que se la notaba, a la vez, con angustia y un tanto irritada.

El pedido desesperado de Natalie Pérez para su hermana: "Hace como un año que no sale"

“Voy a decir algo que me molesta un poco. Escuché varias anécdotas de personas que se fueron a vacunar diciendo por ejemplo que eran pacientes de riesgo, como ‘tengo asma’; y van y se vacunan. No tienen asma”, empezó Pérez.

A continuación, la actriz expresó: “No te piden ningún tipo de certificado cuando llegás al lugar. Gente que se hizo pasar también como personal de salud, que no te piden certificado, llegás y te vacunan”.

Luego, Pérez relató el caso particular de su hermana. “Lo cierto es que en mi caso, mi hermana más grande tiene una discapacidad, es paciente de riesgo y hace un año y medio que no sale de su casa. Para el estado no es prioridad, pero algún salame se hace pasar por asmático y sí lo es”, contó.

“Entonces, como quizás está todo desbordado quedan solamente los valores de cada persona, la argentinidad al palo, evitémosla, sepan que hay personas que de verdad lo necesitan”, reflexionó la actriz sobre el final de su grabación.

