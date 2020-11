Galíndez se emocionó hasta las lágrimas al recordar el funeral de Diego Armando Maradona

El exutilero de la selección argentina, Miguel Di Lorenzo, conocido por el apodo "Galíndez", estuvo como invitado en la más reciente edición del programa de PH: Podemos hablar (Telefe), dedicado a Diego Armando Maradona. Recordó varios momentos emblemáticos con el "Diez" y se emocionó hasta las lágrimas al recordar el funeral.

Andy Kusnetzoff, conductor del ciclo, le pidió a los invitados que cuenten cómo se enteraron del fallecimiento del astro del fútbol mundial. En este marco, Galíndez dio un paso el frente y contó que se enteró alrededor de las diez de la mañana.

"Me llamaron desde una radio y me dijeron 'sentate' y me contaron que se murió Diego. Fue una bomba, como lo que pasó en el 94. Empezamos con los muchachos a llamarnos y a contarnos, y fuimos a velarlo a la noche", recordó Galíndez.

"¿Te pudiste despedir?", le preguntó Kusnetzoff. "Sí, estuve con él haciéndole masajes. Estaba él en el cajón y yo le decía 'Maestro, ¿cómo estás?'", recordó.

"'¡Cuántas cosas nos hiciste vivir!' -agregó-. Y le acariciaba la cara, le masajeaba los gemelos, todo", reveló el exutilero, visiblemente conmovido.