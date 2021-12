Sin censura: Flor Peña subirá contenido explícito a una página para adultos: cuánto cuesta suscribirse

Florencia Peña aprovechó su viaje a Barcelona, España, donde graba junto a Marley un programa de Por el mundo (Telefe), para darle una noticia a sus seguidores. La actriz contó a través de Instagram que se creó un perfil en una página de contenido para adultos. Se trata de Divas Play, una plataforma uruguaya que permite subir fotografías y videos que en otras aplicaciones son censuradas.

Flor Peña y Marley estuvieron juntos en Por el mundo instagram

“Tanto insistieron que les hice caso. Se vienen las fiestas y quería regalarles esta nueva posibilidad de encontrarnos”, adelantó la actriz. Y anunció: “A partir de hoy, van a poder encontrarme también en Divas Play. Me abrí un perfil, voy a subir todas las cosas que no me permite subir Instagram y los quería invitar a que sean parte de esta fiesta, porque ustedes saben que a mí si hay algo que me encanta es disfrutar de mi cuerpo y de mi sexualidad y que ustedes también lo hagan, como quieran, dónde quieran y con quién quieran”.

La conductora sorprendió a sus seguidores al compartir la imagen del perfil que utilizó para darle la bienvenida a sus fans. “Acá los espero para encontrarnos de otra manera, a pleno y sin tabúes. Me encanta saber que compartimos las ganas de ir por más”, avisó. Con un sensual posteo, en donde se la ve con la espalda descubierta y recostada sobre una cama, adelantó sobre el contenido sin censura que compartirá en el futuro: “Si hay foto, hay video”.

Flor Peña compartió su perfil en "Divas Play" instagram

Florencia explicó que tomó la decisión de sumarse a este canal porque “le parece interesante ser de inspiración” para otras personas. La protagonista de Casados con hijos (Telefe) invitó a sus fans a que la sigan en esta nueva plataforma. “Los espero en Divas Play. A partir de este momento no se lo pueden perder y se pueden suscribir. Además del Instagram, nos vamos a estar viendo ahí”, expresó. Para poder acceder al contenido de su cuenta, los usuarios deberán abonar 15 dólares.

Los medios uruguayos se hicieron eco de la noticia y advirtieron que la conductora de Flor de equipo (Telefe) aceptó ser la cara visible de la plataforma, por lo que habría llegado a un acuerdo para publicar material nuevo varias veces a la semana.

Florencia Peña anunció que va a estar en una aplicación de contenido para adultos

El contenido de Divas Play es de alcance internacional. La iniciativa surgió a partir del canal de entretenimiento para adultos de ese país con suscripción premium Divas TV y, en los últimos meses, lanzaron una fuerte apuesta con figuras de la farándula local.