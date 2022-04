La villana más querida: el emotivo recuerdo de Hilda Bernard por sus actuaciones en Chiquititas y Rebelde Way

Hilda Bernard, la actriz que interpretó a Carmen, una de las villanas más recordadas de la serie infantil Chiquititas, murió este miércoles a los 101 años, según informó la Asociación Argentina de Actores a través de sus redes sociales.

Oriunda de Puerto Deseado, Santa Cruz, Bernard era hija de padre inglés y madre austríaca. Desde muy chica se interesó por la radio y luego hizo lo propio con la televisión.

"Malísima", la canción de Hilda Berbard en Chiquititas

Dio sus primeros pasos interpretando a una vendedora de empanadas en la obra Martín Fierro en el Teatro Nacional Cervantes, allá por 1941, cuando tenía apenas 21 años. Al año siguiente comenzó a poner su voz en radioteatros de Radio El Mundo, luego en Radio Splendid, hasta que en 1952 hizo su primera aparición en cine en la película Mala gente, de Don Napy.

Aunque participó en decenas de películas, las últimas generaciones la recuerdan principalmente por su papel de malvada en la exitosa serie de Cris Morena Chiquititas. Allí se puso en la piel de Carmen Morán, la dueña del hogar de huérfanas “Rincón de luz”. La actriz formó parte de las primeras tres temporadas emitidas en 1995, 1996 y 1997 por Telefe.

Su personaje se encargaba de hacerle la vida imposible a las niñas que vivían en el hogar: Mili (Agustina Cherri), Georgina (Georgina Mollo), Vero (Solange Verina), Cinthia (Cinthia Álvarez), Laura (María Laura Vicos), Maru (Marianela Pedano), Michelle (Michelle Meeus) y Romina (Romina Lotoczko). Más tarde se incorporaron Jimena (María Jimena Piccolo) y Carolina (Natalia Lalli).

Hiilda Bernard en el musical "Brujas Feas" de Chiquititas (Captura de video)

Tan malvada era que tenía su propia tema, “Malísima”, en la que cantaba: “No me gusta cuando ríen, no me gusta cuando cantan/ No me gusta que disfruten cuando bailan/ porque se ponen más lindas y yo me pongo más fea/ y por ser tan bruja y mala, te arrugas más que cualquiera”. En el estribillo, las internas de Rincón de Luz coreaban al unísono: “Mala, malísima serás”.

En el videoclip se la podía ver recorrer las habitaciones de las niñas por la noche con sus ruleros, su máscara facial y un candelabro que le daba un aspecto aun más tenebroso. Pero cuando se miraba al espejo veía su verdadera esencia: una bruja que odiaba a los pequeños.

Tras su exitoso protagónico en Chiquititas, Bernard fue convocada para trabajar en otras dos series más de Cris Morena. Entre 2002 y 2003 formó parte de la tira para adolescentes Rebelde Way, incluso viajó a Israel con todo el elenco de la serie en una gira de 15 días por todo el país de medio oriente.

Hilda Bernard en Rebelde Way (Foto: Captura de video)

Luego hizo lo propio en la primera temporada de la novela juvenil Floricienta, donde interpretó a Nilda Santillán, la abuela de la protagonista, Florencia (Florencia Bertotti), y de la antagonista, Delfina (Isabel Macedo).

La reconocida actriz Hilda Bernard murió a los 101 años; se había retirado en 2013, tras sufrir un ACV, pero su sueño era poder volver a trabajar Fuente: Archivo

En 2015, a sus 95 años, la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentina (Aptra) la homenajeó en la ceremonia de los premios Martín Fierro. Aquella noche, con un aplauso cerrado y de pie, sus colegas la ovacionaron. Con elegancia caminó hacia el escenario y declaró que se había propuesto trabajar hasta los 100 años. Sin embargo, su sueño quedó trunco cuando en 2013 tuvo un ACV y, aunque lo sobrellevó muy bien, ya no contaba con la plenitud de sus herramientas actorales.