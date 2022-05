El día que Benedict Cumberbatch, protagonista de Doctor Strange, fue secuestrado en Sudáfrica: cómo se salvó

En medio del furor por el éxito del estreno de Doctor Strange en el Multiverso de la locura, se volvió a recordar una entrevista que dio Benedict Cumberbatch hace tiempo, donde reveló que fue secuestrado en Sudáfrica. El actor había viajado para grabar una miniserie y sufrió este hecho junto con otras dos personas. Incluso, la estrella contó que tuvo que negociar con los delincuentes para que lo dejaran salir del baúl de un auto.

El protagonista se encuentra en un gran momento de su carrera. Después de Sherlock, la producción que lo lanzó definitivamente a la fama y le dio un enorme nivel de popularidad y reconocimiento en todo el mundo, Cumberbatch disfruta de las repercusiones de la nueva producción de Marvel que se exhibe en cines.

Lo que no todos saben es que tiempo antes de protagonizar la serie británica, el actor tuvo una experiencia traumática en la que temió por su vida y que, según sus propias palabras, le cambió la forma de ver las cosas.

Según comentó en una entrevista con Daily Mail, en 2005 se encontraba en Sudáfrica para grabar los capítulos de To the Ends of the Earth, una miniserie de la BBC que se estrenó en julio de ese año. En un día libre, se dirigió junto con la actriz Denise Black y otro amigo a Santa Lucía, en la costa norte del país africano, para aprender a bucear. Mientras volvían en auto hacia el hotel, se produjo el secuestro.

El problema comenzó cuando se les pinchó un neumático en medio del camino. Allí, un grupo de hombres se acercó y, en un comienzo, simuló querer ayudarlos a solucionar el inconveniente. Sin embargo, rápidamente los pusieron de espalda y les ordenaron que colocaran sus manos en la cabeza. Después de cachearlos para ver si tenían algo encima, comenzaron a registrar el auto.

El secuestro que sufrió Benedict Cumberbatch en Sudáfrica (Archivo)

Tomados como rehenes, los tres recorrieron un largo camino de tierra a bordo del auto que quedó en control de los secuestradores. Cuando Cumberbatch se vio atado junto a su amiga y después de que lo pusieron en un baúl, dialogó con los delincuentes. “Les dije: ‘Si me dejan acá, (el problema) no es la falta de aire, es el espacio pequeño”, recordó.

En esa misma línea, les dijo que todo podía terminar de la peor manera si lo dejaban ahí adentro: “Solo traté de explicarles: ‘Voy a morir, probablemente tenga un ataque y va a ser un problema para ustedes. Voy a ser un inglés muerto en su auto’”.

Ante estas palabras, los delincuentes lo sacaron del baúl y lo ataron junto con sus dos amigos. El secuestro duró algún tiempo más, que fue lo que tardaron en llegar a un cajero automático y extraer dinero con las tarjetas de las tres víctimas. Luego, los hombres escaparon y tanto Benedict Cumberbatch como las otras dos personas salieron ilesas.

“Me enseñó que llegás a este mundo de la misma forma que lo abandonás, por tu cuenta. Me hizo querer vivir una vida más fuera de lo común”, reflexionó la figura sobre el hecho.