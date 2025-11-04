Las diez estrellas de Hollywood con los rasgos más perfectos, según la proporción áurea
Considerada la “regla de oro” de la belleza, este cálculo no solo rige la simetría de la naturaleza, el arte y la arquitectura, sino también el de la armonía facial
Aunque siempre fue un tema de discusión entre la filosofía y la estética, podría considerarse que la belleza es subjetiva y que no solo depende de lo físico, sino de otras cualidades, como el carisma, la personalidad y el buen gusto, entre otros. Sin embargo, hay un cálculo que no falla y que determinó cuáles son las diez estrellas de Hollywood más perfectas.
La proporción áurea (o Número de Oro, representado por la letra griega Φ) es una relación matemática irracional cuyo valor es aproximadamente 1.618. Se trata de un cálculo que se da cuando un segmento se divide en dos partes, de tal forma que la razón entre el segmento total y el segmento más largo es la misma que la razón entre el segmento más largo y el más corto, lo que determina la simetría. Es decir, la distancia entre la línea del cabello y el párpado superior debe ser proporcional a la distancia entre la parte superior de la ceja y el párpado inferior. Mientras tanto, el labio inferior debería tener más volumen que el labio superior.
Aquel equilibrio no solo se da en la naturaleza, el arte o la arquitectura -fue intencionalmente utilizada por Partenón y Leonardo da Vinci-, sino también en el rostro de las personas.
1. Jodie Comer - 94,52 por ciento
La proporción áurea afirma hace años que Jodie Comer es la mujer más bella del mundo, ya que muchos de sus rasgos se acercan más a lo que estas reglas considerarían perfección que los de cualquier otra persona.
“Jodie Comer fue la clara ganadora cuando se midieron todos los elementos del rostro para lograr la perfección física”, expresó el cirujano cosmético Dr. Julian De Silva, del Centro de Cirugía Plástica y Cosmética Facial Avanzada.
En ese sentido, agregó: “Obtuvo la puntuación general más alta en cuanto a la posición de su nariz y labios... Jodie también obtuvo la puntuación más alta en cuanto al ancho y la longitud de su nariz y estuvo cerca de la cima en cuanto a la forma de sus labios y la posición de sus ojos”.
Y completó: “Tiene una barbilla de forma preciosa y la forma general de su rostro es muy armoniosa. El único aspecto en el que obtuvo una puntuación más baja fueron sus cejas, que alcanzaron una puntuación media del 88 por ciento”.
2. Zendaya - 94,37 por ciento
Sus cautivadores ojos, labios y la forma general de su rostro la convierten en una de las mujeres más bellas del mundo, según la ciencia.
3. Bella Hadid - 94,35 por ciento
La modelo ocupa el tercer puesto de la lista. Según el cirujano plástico, Hadid fue quien “obtuvo la puntuación más alta por la posición de sus ojos y su mentón”.
4. Margot Robbie - 93,43 por ciento
La actriz australiana está cuarta en la lista de acuerdo con sus altas puntuaciones en la forma y ancho de la nariz, la posición de sus ojos y su mentón.
5. Aaron Taylor-Johnson - 93,04 por ciento
El estudio, realizado por el cirujano Dr. Julian De Silva en Londres, analizó la simetría y proporciones de su rostro, donde aspectos como el contorno general, la forma de la nariz y el mentón obtuvieron puntuaciones muy altas.
6. Song Hye-kyo - 92,67 por ciento
El sexto lugar en esta lista, de acuerdo con las pautas de la proporción áurea es para la actriz y modelo surcoreana.
7. Lucien Laviscount - 92,41 por ciento
El galán de Emily en París, la popular serie de Netflix, es uno de los pocos hombres que cumple con la fórmula.
8. Beyoncé - 92,44 por ciento
Según el análisis del doctor De Silva, el alto porcentaje de la artista se debe a sus cejas, ojos y labios.
9. Paul Mescal - 92,38 por ciento
El rostro de la estrella de Gladiador II se acerca a la proporción áurea.
10. Robert Pattinson - 92,15 por ciento
El actor que ganó popularidad con la saga Crepúsculo supera a otros famosos, ya que sus rasgos faciales (ojos, cejas, nariz, labios, mandíbula y forma del rostro) se acercan más a la proporción perfecta de los antiguos griegos.
