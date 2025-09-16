El día que Meryl Streep confesó que nadie la besó como Robert Redford

El actor y director Robert Redford murió este martes a los 89 años en su hogar de Utah. La noticia de su partida trajo al presente momentos icónicos de su carrera, entre ellos, la recordada química en pantalla con Meryl Streep, una de sus compañeras más emblemáticas. Este acontecimiento reavivó el interés por una anécdota particular que su colega y amiga narró hace un tiempo.

Qué dijo Meryl Streep sobre Robert Redford

Meryl Streep se refirió a su compañero de África mía como el actor que mejor la besó a lo largo de su extensa carrera. La revelación surgió de una reflexión sobre el rodaje del drama romántico de 1985, donde la conexión entre ambos protagonistas superó el guion. “Nadie lo hizo como él”, afirmó la actriz sobre el galán de Hollywood.

La escena más recordada por Meryl Streep

De acuerdo con declaraciones de Streep, la intensidad del vínculo se hizo evidente durante la filmación. “Cuando llegamos a la quinta toma, yo ya estaba enamorada y creo que eso se percibe en la película”, reconoció. Uno de los momentos que recordó con más cariño fue la escena en la que el personaje de Redford le lava el cabello.

Para ella, ese gesto transmitía una intimidad y delicadeza superiores a las escenas de amor convencionales. “Es tierno y sensual. No solemos ver escenas con el tipo de sensualidad que exploramos en Memorias de África”, reflexionó. El entusiasmo fue tal que admitió su deseo de que el rodaje no terminara.

Africa mía, el clásico de Meryl Streep y Robert Redford.

Cómo resultó la película protagonizada por ambos: África mía

La película, basada en el libro homónimo de la autora danesa Karen Blixen, fue un éxito rotundo de taquilla y crítica. En la ceremonia de los premios Oscar de 1986, la cinta recibió once nominaciones. Ganó siete estatuillas, incluidas las de mejor película, mejor director y mejor guion adaptado. También obtuvo tres Globos de Oro y cuatro premios Bafta.

Aunque algunos críticos cuestionaron la actuación de Redford en el film, Streep defendió el trabajo de su colega. Calificó su interpretación como “sutil y perfecta”. La película acumuló más de veinte galardones internacionales y se consolidó como un clásico del cine romántico, en gran parte gracias a la palpable conexión entre sus protagonistas.

Las escenas más icónicas de la película África mía

El adiós a una leyenda de Hollywood

Robert Redford murió mientras dormía este martes 16 de septiembre en su casa de Provo, Utah. Cindi Berger, directora ejecutiva de la agencia de publicidad Rogers & Cowan PMK, confirmó la noticia al medio The New York Times. Aún no se dieron a conocer detalles sobre las causas de su muerte.

Nacido como Charles Robert Redford Jr. el 18 de agosto de 1936 en Santa Mónica, California, tuvo una vida alejada del ambiente artístico en sus inicios. Su padre fue lechero y luego contador. Tras abandonar la universidad, viajó por Europa, estudió arte en París y se desempeñó como pintor callejero. Su debut en Broadway ocurrió en 1959.

Robert Redford recibió un Oscar honorifico en 2002 Reuters

A lo largo de su carrera, Redford trabajó para trascender su imagen de galán. Protagonizó clásicos como Butch Cassidy, El golpe y Todos los hombres del presidente. Su única nominación al Oscar como actor fue por El golpe. Sin embargo, recién ganó la estatuilla de la Academia como director por Gente como uno, su ópera prima, que también se llevó el premio a mejor película.

Fue un impulsor clave de la industria del cine independiente como uno de los principales promotores del festival de Sundance. Este evento se convirtió en una referencia para las producciones realizadas fuera de los grandes estudios de Hollywood. Redford exigía que los proyectos en los que participaba tuvieran peso cultural y profundidad temática.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.