El adiós de Meryl Streep a Robert Redford: “Uno de los leones ha fallecido”

El mundo amaneció este martes con la triste noticia de la muerte de Robert Redford, uno de los actores y galanes más recordados en la historia de Hollywood. La pérdida de una de las figuras más importantes del séptimo arte generó una ola de mensajes para darle el último adiós al actor y uno de ellos fue el que emitió Meryl Streep, que compartió el protagónico de la película África Mía en 1985 junto al californiano.

“Uno de los leones ha fallecido. Descansa en paz mi querido amigo”, dijo afectuosamente la actriz en un comunicado enviado a la agencia AFP para despedir a su colega. El comentario de la actriz hizo referencia a la pareja de leones que vigilan la tumba de Denys Finch Hatton, el personaje de Redford en la película dirigida por Sydney Pollack.

Robert y Meryl compartieron el protagónico de África Mía, en una película que se volvió de culto rápidamente y obtuvo la increíble cantidad de siete premios Oscar. La química de los actores hizo que su historia de ficción se convirtiera en uno de los romances más memorables del cine.

La escena de la película quedó en la memoria de los cinéfilos (Foto: Instyle)

El film es un drama romántico basado en la historia real de la baronesa danesa Karen Blixen (Streep) y su relación con el cazador inglés Denys Finch Hatton (Redford). Esta película es especialmente recordada por la química entre ambos actores y escenas emblemáticas como cuando Redford le lava el cabello a Streep en la selva de Kenia. Streep reconoció haberse enamorado de Redford durante la filmación y destacó la delicadeza de ciertas escenas románticas. La película quedó en el recuerdo de los fanáticos y se convirtió en un clásico romántico.

En Leones por corderos (2007), los caminos de Streep y Redford se volvieron a cruzar. En esta película política y social, dirigida por Redford, Meryl interpretó a una periodista y Robert a un catedrático idealista. La película trata sobre varios personajes interconectados y aborda temas bélicos y sociales contemporáneos. La película no tuvo la repercusión de la anterior donde compartieron pantalla, pero sí se ganó un lugar en la filmografía de los actores que volvieron a mostrar su buena relación en una obra.

Robert y Meryl se volvieron a ver las caras en 2007 en una recordada película (Foto: Filmaffinity)

Redford, reconocido como uno de los actores y cineastas más influyentes de Hollywood, falleció este martes a los 89 años en su residencia de Sundance, en las montañas de Utah. Nacido en Santa Mónica en 1937 bajo el nombre de Charles Robert Redford Jr., alcanzó la fama en la década de 1970 con títulos icónicos como The Candidate (1972), Todos los hombres del presidente (1976) y Tal como éramos (1973). En 1980 obtuvo el Oscar a mejor director por Gente como uno, cinta que también fue galardonada como mejor película.

Robert fue considerado durante décadas uno de los grandes galanes del cine de Hollywood. Su atractivo físico con su pelo rubio, mirada intensa y estilo elegante pero natural, lo convirtieron en un símbolo de seducción. Más allá de su belleza, cautivaba con un carisma sereno y una cierta aura de misterio, que lo diferenciaba de otros actores de su generación. Por su talento y su don estético, dejó un recuerdo imborrable en la cultura popular del siglo XX y será recordado por siempre por sus fanáticos y colegas.