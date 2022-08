Nicolás Cabré, sobre Rufina: “Yo no delegué, nunca tuve niñera, desde que era bebé fuimos ella y yo”

Nicolás Cabré suele mantener su vida privada alejada de los medios, sobre todo cuando se trata de su hija, Rufina. La niña de 9 años, fruto de su relación con la China Suárez, es el gran amor de la vida del actor. Y si bien no suele hablar mucho sobre ella, cuando lo hace no puede ocultar todo lo que despierta en él la pequeña.

“ Ojalá sea el mejor padre, es lo único que importa y es lo único que quiero. Ojalá sea el 2 por ciento de lo que mi papá fue conmigo ”, confesó Cabré durante una charla con Cecilio Flematti en el programa A dos metros de la verdad, de A24. “Él fue el mejor, me enseñó todo, y hoy teniendo a Rufi entiendo lo que me decía. Lo único que me importa es estar con ella, ver su crecimiento y ayudarla en todo lo que pueda, siempre”, explicó y enfatizó: “Lo único que me importa es estar al lado de Rufi”.

La niña divide su tiempo entre la casa de su mamá y la de su papá, yendo y viniendo. “ Compartimos mucho tiempo juntos y lo disfruto muchísimo. Con ella hago todo lo que puedo. Me organizo y todas las cosas laborales trato de ponerlas cuando no estoy con ella ”, aseguró el actor, que en los últimos años se dedicó mucho al teatro.

Nicolás Cabré y Rufina, su hija instagram @cabrenico

“ Es mi compañerita, desde muy chico. Yo no delegué, nunca tuve niñera, desde bebé éramos ella y yo aprendiendo a estar y a convivir ”, afirmó Cabré, que busca estar presente la mayor cantidad de tiempo posible en la vida de la pequeña. “Pero Rufi me la hace muy fácil, es recontra compañera y me banca a muerte. Y yo la acompaño a ella también, hacemos muchas actividades juntos, la llevo a natación, a gimnasia artística. Disfruto estar ahí viendo todo lo que hace”.

Una de las razones por las cuales Cabré busca compartir tiempo con Rufina es el paso del tiempo. “ Todo pasa muy rápido y siempre tuve claro que quiero estar. No invadirla, pero estar hasta el día que me diga ‘pá, dejá de molestar’ . Todavía no me lo dice, pero a veces me suelta porque se ve que hay alguien que le gusta, y cuando pasa, me suelta. ‘Salí, papá’ ”, contó entre risas.

“Después somos re compañeros, hablamos mucho y nos reímos mucho. Descubrí y descubro todos los días sonrisas que no sabía que existían. Rufi me hace la persona más feliz del mundo, verla crecer, verla como es con los demás... La admiro. No sé de dónde le salen las cosas, pero es una personita hermosa, es buena y disfruto de eso ”, enfatizó emocionado al hablar de su hija. “Verla a ella con esa personalidad me mata de amor, la veo y digo ‘no lo puedo creer’”, culminó.

Cabré y Suárez vivieron uno de los romances más debatidos de la farándula a lo largo de poco más de dos años. En medio de esa relación -más específicamente en el 2013- nació Rufina y, a partir de ese momento, la vida del actor cambió para siempre. A pesar de que apenas unos meses después el vínculo entre las dos celebridades llegó a su fin, Nicolás demostró que su amor por su hija era más grande que cualquier conflicto que pudiera tener con su madre.

La China Suárez con Magnolia, Rufina y Amancio, sus tres hijos instagram @sangrejaponesa

Hace un tiempo, durante una entrevista, Cabré expresó que hubo una gran decisión que debió tomar antes del nacimiento de Rufina. “Fui padre y me di cuenta que tenía que empezar a hacer ciertas cosas porque lo único que quiero es estar más tiempo con ella y lo primero era eso: dejar de fumar”, manifestó.

“No sufro cuando viaja con la mamá. Yo disfruto que tenga la posibilidad de viajar, de conocer lugares. Me da mucha alegría. Obviamente, la extraño y hablo todos los días, pero no soy un trapo de piso. Me parece que tiene que si tiene la posibilidad de disfrutar y divertirse en otros lugares, a mí me explota el alma de alegría de solo pensar lo que está haciendo”, decía él hace un tiempo, al analizar el tiempo que pasa alejado de la pequeña por la distancia que a veces impone la agenda laboral de Suárez.

“Con la China tenemos una muy buena relación. A mí me da mucha alegría que se disfruten. Y cuando viajan y está con su abuela, a mí me da felicidad. Básicamente, lo que yo quiero y sueño para Rufi es que se ría”, finalizó el actor, emocionado.