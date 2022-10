escuchar

Con menos de una semana al aire, Gran Hermano (Telefe) ya dio mucho de qué hablar y generó múltiples polémicas. Una de ellas se enfocó en Walter “Alfa” Santiago, el hermanito que fue duramente criticado por algunas de sus opiniones políticas y por autodenominarse “el patriarca de la casa”. Aunque la audiencia no disimuló el rechazo que generó este nuevo personaje televisivo, algunas personas salieron a defenderlo. Entre ellas, se destacó Soledad Aquino, quien es amiga suya desde hace muchos años. En diálogo con LAM (América) dio detalles sobre el inicio de su relación.

Soledad Aquino reveló cómo nació su amistad con Alfa, el personaje más polémico de Gran Hermano 2022

Seis años atrás, Gran Hermano se despidió de la pantalla chica y marcó el cierre de una era de éxito televisivo iniciada en el 2001. Sin embargo, para sorpresa de muchos, en el 2022 Telefe decidió revivir el programa y, el 17 de octubre, la casa más famosa de la Argentina reabrió sus puertas.

Como era de esperarse, el reality -al igual que sus 18 nuevos participantes- se ubicó entre los temas más debatidos de los últimos días. No obstante, hubo algunos nombres que resonaron más que otros. Uno de ellos es el de Walter “Alfa” Santiago, quien con 60 años se consagró como el hermanito más grande en la historia del reality en la Argentina.

Alfa, el participante más polémica de Gran Hermano Gerardo Viercovich

Durante su presentación, aseveró: “Quiero ser el patriarca de la casa”. Y continuó: “Nunca tuve jefes, nunca tuve horarios, nunca nadie me mandó ni me dijo lo que tengo que hacer. Y en la casa nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Me dicen Alfa y en la casa voy a ser alfa. Siempre fui líder, soy muy calentón, soy muy rencoroso y tengo muchísima memoria”.

Su personalidad generó rechazo en muchos televidentes y esto solo se vio aumentado por una serie de publicaciones viejas que comenzaron a circular en las redes. En las mismas se manifestó a favor de la pena de muerte y mostró su apoyo al llamado “gatillo fácil”. Aunque se sumó al podio de los menos queridos, Soledad Aquino, quien es su amiga desde hace años, salió a defenderlo.

Soledad Aquino, en diálogo con LAM captura de video

“Yo lo conozco de chica. Hay un lugar, un barcito, en Martínez que se llama Pepino y ahí nos encontrábamos siempre. Cuando éramos chicos íbamos a bailar y era el único lugar abierto para ir a comer una hamburguesa a la madrugada”, explicó, sobre el nacimiento de su amistad. Asimismo, explicó el origen de su particular apodo: “Le decimos Alfa porque tenía una agencia en Miami de Alfa Romeo”.

Intrigado, Ángel de Brito preguntó: “¿Vos lo bancas? Porque no lo quieren mucho, dicen que es machirulo, mandón, fanfarrón”. Divertida, la ex de Marcelo Tinelli disparó: “Yo lo adoro, pero está viejo el bol**o. Alfa tiene el síndrome de Peter Pan, él cree que no crece nunca”. Y agregó: “Yo lo hablo como amiga, porque es un personaje y es buen tipo. Es bonachón, es el primero en estar. Es el típico que en los grupos es siempre divertido”.

Por el momento, Alfa no demostró poseer dichas características, al menos según mostraron las cámaras que capturan el minuto a minuto de la convivencia. Quizás, con un par de semanas y cuando los personajes den paso a las verdaderas personalidades, la opinión del público cambie rotundamente cuando saque a relucir su verdadera esencia.

LA NACION