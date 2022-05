Gran Hermano: en qué gastaron Cristian U y Tamara Paganini la plata del premio

Cristian Urrizaga - más conocido como Cristian U- y Tamara Paganini presenciaron los estudios del programa Mañanísima, que se emite por Ciudad Magazine y es conducido por Carmen Barbieri. En medio del fervor por el programa El Hotel de Los Famosos (eltrece), ambos fueron invitados para que analicen las estrategias de los participantes y a colación de ello, volvieron el tiempo atrás y fueron consultados por el destino que le dieron al premio económico que obtuvieron por estar en Gran Hermano.

Ante la consulta de la periodista Estefanía Berardi, Cristian tomó la palabra, relató sus experiencias una vez que abandonó el reality y aunque no dio cifras oficiales, admitió que era un monto considerable: “Era buena guita. En su momento contestaba cualquier cosa y decía que me la había gastado en el casino, pero era mentira. Primero puse una veterinaria en Barracas con César Carozza (su abogado), después la cerré, y también puse un local grande de ropa”.

Una vez que terminó su testimonio, Barbieri introdujo a Paganini en la conversación y la interpeló: “Vos no ganaste plata”, a lo que la participante de la primera edición de “la casa más famosa del país”, comentó: “El que ganó en nuestra edición era suplente, entonces hicieron una división y yo me llevé 39 mil dólares, que en realidad son pesos, pero en ese momento el dólar estaba 1 a 1″.

Cristian U y Tamara Paganini revelaron en qué gastaron el dinero de Gran Hermano

El ganador de esa edición, que se transmitió en el año 2001, fue Marcelo Corazza, quien ingresó por el abandono tempranero de Gustavo Jodurcha, un joven oriundo de Quilmes que no aguantó estar encerrado y pidió poder salir.

En medio del estallido social que vivía el país, Paganini confesó el destino que le dio a su premio: “Le di la plata a mis viejos para que la inviertan y ese verano fue terrible, perdieron todo. Nos quedamos todos en Pampa y la vía, la perdí de toque”.

Además de la circunstancia adversa de ver cómo su dinero se perdía por las inversiones en un país literalmente en llamas, ella atravesó una situación personal muy difícil en cuanto a la exposición pública: “Me tuvieron encerrada un tiempo sin dejarme ver la televisión y demás cosas. No podía entender que la gente me corriera por la calle, que se pusieran una remera con mi nombre. La gente te ama y te odia”.

A tal punto fue el hostigamiento que debió acudir a vestimentas de hombre y poses del género para desviar la atención que tenían los haters contra ella: “Me tenía que vestir de hombre para andar con la calle. Usaba gorrito y barba postiza. Me ponía faja y caminaba a lo chabón para que no me miren ni siquiera como mujer”.

“He salido de boliches con partes íntimas lastimadas, un pezón, me han roto la ropa”, comentó, con un dejo de tristeza por esa parte de su vida. Hoy en día, trabaja en un laboratorio y aún le quedaron esquirlas de esos momentos que la marcaron para siempre: “Recién ahora estoy sanando. Me llevó 20 años y todo este tiempo de terapia”.