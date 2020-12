El cantante El Dipy, en el programa de Luis Majul Crédito: Youtube

17 de diciembre de 2020 • 00:24

Para el cantante El Dipy hay una Argentina "para ellos", en referencia al Gobierno, y otra para el resto del país. En ese sentido, al conversar con Mirá lo que te digo, el programa que conduce Luis Majul, en LN+, el artista de cumbia contó que le debe $16.354 a una empresa de electrodomésticos. "No me encontrás en las redes, pero me encontrás en el Veraz", dijo.

El Dipy comenzó la entrevista diciendo cuán "loco" e increíble" le resultaba "estar hablando en un programa de política siendo un triste cantante". Y puntualizó: "Esperaban que yo fuera pobre, sin laburo, cantante de cumbia y peronista, entonces con lo último se rompió la matrix. Yo no soy peronista ni macrista. No soy de nadie".

Consultado por si "hay otros Dipys que no se animen a hablar", el músico contestó que hay "un montón" y denunció que hay "artistas subsidiados" que reciben beneficios por "tener la camiseta" o callarse. Por eso, planteó cuán distintas fueron las reacciones de algunos con la reducción de las jubilaciones ahora, en comparación con la época del macrismo. "¿Ahora? ¿Dónde están? ¿Qué pasó? ¿Les taparon las lágrimas con plata?", se preguntó.

Además, apuntó fuertemente contra Manuel Quieto, el líder de la banda de rock La Mancha de Rolando: "Me mandaron al cantante de 'La Mancha de Robando', el amigo de Boudou, que ahora debe estar cagado de hambre porque se le acabó el tongo".

El Dipy contó que recibe fuertes acusaciones en redes sociales por sus críticas al Gobierno. "Cuando te atacan tienen modas con las palabras, la primera fue 'desclazado'", dijo. Y, más adelante, añadió: "Yo soy un laburante. No tengo mugre como pueden tener los políticos y, entonces, quizás no saben cómo correrme".

Así, el cantante hizo una reflexión sobre la casta política: "Cuando hablan mienten; cuando callan, encubren; cuando están en el poder, roban; cuando no están en el poder, destruyen; y cuando empezaste a confiar en ellos te cagan". Por eso, en otro tramo de la entrevista, dijo: "Te quieren bruto, pobre y que no pienses".

"Nos están poniendo un impuesto a las ganancias las mismas personas que no saben de dónde sacaron la plata", destacó y luego señaló que "el problema es la doble vara con la que se miden las cosas". De esta manera, El Dipy enumeró una serie de incongruencias que hay en la Argentina, y lanzó: "Tenemos una funcionaria que tiene un montón de causas, pero elije a los jueces que la van a juzgar".

Agregó: "Nosotros somos los pobres que el año que viene vamos a sufrir un impuestazo y vamos a tener que soportar el impuesto a las ganancias, mientras que funcionarios como [Eugenio] Zaffaroni o Cristina Fernández de Kirchner piden que no les toquen el impuesto a las ganancias".

"¿Hasta cuándo es esto? En algún momento va a tener que parar", disparó. Y, luego, fue más allá: "¿En serio 45 millones de argentinos nos vamos a dejar llevar puestos por 150 boludos?".

