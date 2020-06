"Vamos, Ventur": el blooper en vivo de Adrián Ventura junto a Sergio Lapegüe

Adrián Ventura se molestó por un imprevisto en vivo y fue protagonista de un divertido blooper

La televisión en vivo suele prestarse para todo tipo de situaciones imprevistas . Esta semana, fue Adrián Ventura , periodista de TN , quien protagonizó un divertido blooper tras molestarse por una situación inesperada mientras él hablaba a la cámara.

El conductor se encontraba en pleno intercambio con Sergio Lapegüe , exponiendo información sobre la media sanción de la Ley de Teletrabajo. En un primer momento, se distrajo un segundo cuando vio pasar alguien muy cerca de la cámara. Luego, intentó continuar con el informe, pero de repente, se interrumpió: "¡Cuidado con la cámara!", exclamó.

A continuación, el profesional intentó seguir: "Hay tres proyectos muy importantes que se van a aprobar. El primero es Teletrabajo, la media sanción. Los derechos.", sostuvo. "Perdón, señores. Es muy difícil seguir así", agregó, entre risas. En total complicidad, sus compañeros intentaron cambiarle el humor con algunos chistes: "Vamos, Ventu. Vos podés", le señalaron.

Días atrás, fue su compañero Marcelo Bonelli el protagonista de otro blooper, luego de que su micrófono quedara abierto. Mientras el móvil del canal noticioso estaba en la residencia presidencial de Olivos, en el piso del medio, Alfredo Leuco repasaba las medidas tomadas por el Gobierno desde que empezó la pandemia y esperaba los nuevos anuncios de Alberto Fernández En un mal cálculo técnico, ese fue el momento en el que el micrófono de Bonelli quedó abierto. "En este programa son todos pelotu.", dijo el periodista.

Rápidamente, Bonelli asumió el error y usó su cuenta de Twitter para retractarse."Este tuit se lo quería dedicar a los que nunca se equivocan, a los que viven de atacar a los demás", comenzó el referente de TN . "Pero no", continuó. "Se lo dedico a mis compañeros que me bancan los errores todos los días. Perdón, me equivoqué".