El curioso look que eligió la China Suárez para ir a ver al Galatasaray con Icardi: “Parece Napoleón”

Este lunes, la China Suárez y Mauro Icardi se hicieron presentes en el estadio donde se jugó el clásico del fútbol turco: Galatasaray contra Fenerbahce. Como era de esperarse, la pareja no pasó desapercibida y las cámaras los enfocaron durante todo el encuentro. Por este motivo, el llamativo look que eligió la ex Casi Ángeles para el evento dio de qué hablar en las redes sociales.

Para el partido, la actriz usó la camiseta del equipo en el que juega Icardi y también una remera térmica blanca debajo para soportar las crudas temperaturas del invierno turco. Lo curioso es que, para abrigarse más, sumó una particular campera azul marino con detalles en dorado y puños rojos, que se veía muy similar a la que usaban los próceres cientos de años atrás. A causa del parecido, los usuarios de X no pudieron evitar hacérselo saber al pie de las publicaciones de los medios turcos.

Los usuarios de las redes quedaron impactados con el look de la China Suárez

“Se vistió de Napoleón Bonaparte”, “Está vestida de granadera” y “Como él le dijo reina, se quiso poner acorde con la vestimenta”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en los posteos. Aunque la campera con detalles dorados sin dudas fue la estrella del outfit, la China Suárez no pudo mostrarla durante mucho tiempo, ya que, por los fuertes vientos, tuvo que cubrirse con un camperón negro largo y un gorro de lana a tono. Cabe destacar que, durante el partido, en Estambul había una sensación térmica aproximada de 1 °C.

La curiosa campera que eligió la China Suárez

Mauro, por su parte, eligió una vestimenta tranquila que consistió de un buzo liso verde militar y un pantalón de jean negro. Minutos antes del inicio de partido, el jugador se paseó por la cancha para saludar a los fanáticos del Galatasaray y mostrar que su recuperación va bien encaminada para volver a jugar lo más pronto posible. Ante su gesto, los presentes lo aplaudieron y lo ovacionaron. El clásico turco finalmente terminó empatado 0 a 0.

Mauro Icardi saludó a los hinchas del Galatasaray

Por otro lado, mientras todo esto ocurría, Wanda Nara estuvo acaparando al resto de la prensa turca. Según mostró la modelo en sus historias de Instagram, al momento del partido, ella estaba pasando por la alfombra roja de los Best of Europe Awards, donde le entregaron el galardón a “Mujer del Año”. Para el evento, la mediática usó un vestido largo al cuerpo color fucsia, con un pronunciado escote en la espalda y una larga cola que desplegó para las fotografías que le tomaron en las imponentes escaleras del edificio donde se llevaron a cabo los premios.

Wanda Nara recibió un premio en Turquía

“Gané. Mujer del año en los Best of Europe Awards. Gracias. Una noche soñada en Estambul”, escribió Nara al pie de la publicación, con la que confirmó que fue la ganadora en su categoría. En cuestión de minutos, el posteo ya acumuló más de 150 mil me gusta, y los usuarios no dudaron en dejar sus comentarios de apoyo al pie. “Felicidades, qué orgullo que seas nuestra. Argentina para el mundo”, “Me encanta la fortaleza de esta mujer”, “Ese vestido te queda soñado” y “Nunca menos, súper merecido”, fueron tan solo algunos de ellos.