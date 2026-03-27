El divertido momento en el que Brian atendió el teléfono dorado de Gran Hermano sin pantalones

La edición de este jueves de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) comenzó con el anuncio del regreso del teléfono rojo, aunque en esta ocasión decidieron cambiar su color por dorado. Así, minutos antes de que suene por primera vez, Santiago del Moro leyó qué “beneficio” iba a recibir quien atendiera y se dejó en claro que no iba a ser algo bueno.

Luego de cinco minutos de espera, sonó por primera vez el teléfono dorado y fue Brian Sarmiento el primero en atenderlo. De esta manera, obtuvo la oportunidad de elegir a diez participantes para que no vayan a la fiesta del sábado, aunque con la particularidad que tampoco podrá ir él, y esto se lo anunciarían luego de la utilización del beneficio.

Brian recién se subió el pantalón después de colgar el teléfono dorado Captura Telefe

Lo curioso fue que Brian se encontraba dentro del baño al momento de sonar el teléfono, por lo que salió con los pantalones bajos para poder atender la primera llamada de la edición. Esto generó risas en el piso de Telefe, por lo que la situación no tardó en ser viral en redes sociales.

A la hora de elegir a quiénes perjudicar, el exfutbolista optó por los siguientes: Jessica “La Maciel” Maciel, Yisela “Yipio” Pintos, Nazareno Pompei, Lola Tomaszeusky, Lola “Lolo” Poggio, Manuel “Manu” Ibero, Juani “Juanicar” Caruso, Andrea del Boca, Franco Poggio y Jennifer “Pincoya” Torres.

Tras esto, del Moro abrió el sobre que tenía en sus manos y le reveló la verdad a Brian Sarmiento, lo que provocó que los diez participantes elegidos para no ir a la fiesta lo celebren en la cara. Por el lado del ex Banfield, se lo tomó con risas y, por lo bajo, se lamentó de tener que quedarse con sus “enemigos”.