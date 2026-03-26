Gran Hermano: quiénes quedaron nominados este miércoles 25 de marzo

La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) vivió una noche muy emotiva donde Jenny Mavinga se despidió del reality show por una decisión personal. Tras esto, los hermanitos tuvieron que ir a votar al confesionario para conformar la primera placa negativa después de lo que fueron varias semanas con voto positivo, por lo que se irá el participante más votado por la audiencia.

La reacción de los hermanitos a la salida de Mavinga

Tras ganar el liderazgo de la semana, Martín Rodríguez, además de inmunidad, había recibido el beneficio de fulminar a tres participantes y quitarles la posibilidad de votar. Por tal motivo, Jennifer “Pincoya” Torres, Juani “Juanicar” Caruso y Lola Tomaszeusky fueron los primeros que abrieron la placa el día martes, la cual se terminó de conformar este miércoles.

Para esa nueva nominación, los participantes estuvieron divididos a la hora de ir al confesionario, ya que algunos lo hicieron en vivo y otros fueron durante la tarde. Es importante remarcar que Andrea del Boca no tuvo la chance de emitir su voto porque estuvo varios días fuera de la casa por su problema de salud, mientras que Catalina “Titi” Tcherkaski obtuvo el “voto legado” del último eliminado, Kennys Palacios. De esta manera, el orden de nominaciones y los votos emitidos fueron los siguientes:

Cinzia Francischiello: 2 a Mavinga y 1 a La Maciel .

y . Catalina “Titi” Tcherkaski (legado): 3 a Zilli , 2 a Zunino y 1 a Brian .

, y . Eduardo Carrera: 2 a Manu y 1 a Brian .

y . Jessica “La Maciel” Maciel: 2 a Brian y 1 a Zunino .

y . Solange “Sol” Abraham: 2 a La Maciel y 1 a Manu .

y . Lola “Lolo” Poggio: 2 a Zilli y 1 a Zunino .

y . Danelik Galazan: 2 a Lolo y 1 a Titi .

y . Luana Fernández: 2 a Franco y 1 a Manu .

y . Franco Poggio: 2 a Zilli y 1 a Brian .

y . Martín Rodríguez: 2 a Manu y 1 a Titi .

y . Yisela “Yipio” Pintos: 2 a Cinzia y 1 a Sol .

y . Brian Sarmiento (espontánea): 3 a Titi y 2 a Manu .

y . Nazareno Pompei: 2 a Luana y 1 a Brian .

y . Daniela “Dani” de Lucía: 2 a Emanuel y 1 a Brian .

y . Emanuel Di Gioia: 2 a Lolo y 1 a Nazareno .

y . Yanina Zilli: 2 a Dani y 1 a Titi .

y . Manuel “Manu” Ibero: 2 a Luana y 1 a Danelik .

y . Franco Zunino: 2 a Franco y 1 a Dani.

De esta manera, la placa quedó conformada con 11 nominados: Manuel “Manu” Ibero (8), Yanina Zilli (7), Brian Sarmiento (7), Catalina “Titi” Tcherkaski (6), Franco Poggio (4), Luana Fernández (4), Lola “Lolo” Poggio (4) y Franco Zunino (4), además de los fulminados Jennifer “Pincoya” Torres, Juani “Juanicar” Caruso y Lola Tomaszeusky.

Los 11 nominados en el regreso de la placa negativa en Gran Hermano 2026 Captura Telefe

Los que se salvaron fueron Jessica “La Maciel” Maciel (3), Daniela “Dani” de Lucía (3), Cinzia Francischiello (2), Emanuel Di Gioia (2), Nazareno Pompei (1), Danelik Galazan (1) y Solange “Sol” Abraham (1), además de la particularidad de que Jenny Mavinga obtuvo 2 votos y abandonó.