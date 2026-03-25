El violento cruce entre Cinzia y Daniela que paralizó a la casa de Gran Hermano

A poco más de un mes del inicio de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), no hay un día en el que los participantes del reality que conduce Santiago del Moro no den de qué hablar; y en esta oportunidad fue el turno de Daniela de Lucía y Cinzia Francischiello. La coach y la modelo venezolana tuvieron un fuerte cruce que paralizó a los integrantes de la casa más famosa del país.

Daniela y Cinzia protagonizaron una fuerte pelea en la casa de Gran Hermano (Foto: Captura TV)

Todo comenzó este martes. Mientras algunos de los “hermanitos” disfrutaban de la tarde en el patio, Cinzia relató un episodio que no pasó inadvertido: según su versión, Daniela discutió con un compañero mientras sostenía un cuchillo. “La violencia no va solamente por el cuchillo, también por las expresiones verbales”, sentenció la modelo, lo que desató la furia de su compañera.

Cinzia acusó a Daniela De Lucía de violenta (Foto: Captura TV)

“No fue una situación violenta; estaba cocinando. Agarran esto para inventar una historia y llevarla al confesionario”, disparó Daniela. Acto seguido, señaló que usar ese término es banalizar una realidad que sufren millones: “Eso es vapulear una palabra muy dura. Decir que alguien es violento solo porque se dio vuelta con un cuchillo en la mano es una falta de respeto para la gente que realmente vive violencia”.

Mientras Daniela insistía en que se trataba de una estrategia de juego para perjudicarla, Cinzia no daba el brazo a torcer. “De la manera, con un cuchillo en la mano y la manera que se hizo a los gritos, yo sí”, declaró.

Lo cierto es que el conflicto escaló rápidamente y sumó nuevos protagonistas. En un intento por calmar las aguas, Mavinga se acercó a Daniela y, tomándola del brazo para retirarla del lugar, sentenció: “Que la gente crea lo que quiera, ella también”. Sin embargo, la tregua duró poco: Cinzia interrumpió al grito de “maleducada” y “cobarde”.

Tras ser tildada de “altanera” por la participante oriunda del Congo, la venezolana estalló: “Altanero es hablar y retirarse; sos una cobarde porque hablás y te vas”. Luego de un feroz cara a cara en el que se dijeron de todo, Mavinga optó por abandonar la escena.

El enfrentamiento preocupó a varios miembros de la casa (Foto: Captura TV)

Lejos de terminarse, la tensión se trasladó nuevamente a Daniela y Cinzia. Esta última justificó sus ataques al decir que solo le hacía “espejo” a Jenny “para que se diera cuenta” de sus actos. La respuesta fue celebrada con aplausos por varios compañeros que observaban el “show” desde afuera, lo que terminó por indignar a Daniela. “¡Dejen de aplaudir, aplaudidores! Lo único que hacen es eso. Métanse en sus cosas y, si quieren, vengan al uno a uno. ¡Esto no es un circo!”, lanzó fuera de sí.