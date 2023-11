escuchar

Anthony Hopkins sorprendió a sus seguidores con un video inédito que filmó en su cocina. Lejos de su apariencia inquietante del Padre Lucas en El rito (2011) o terrorífica de Hannibal Lecter en El silencio de los inocentes (1991), el actor británico de 85 años causó furor con un baile casero al ritmo de la rumba. “Vibras de domingo”, escribió.

No se trató de la primera vez que el icónico actor de Dragón rojo (2002) deleita a sus fanáticos con un video protagonizado por el baile. En julio de 2022, Hopkins compartió un clip vestido con una camisa verde de flores y un sombrero, mientras sentía el ritmo del folklore colombiano, con el tema “La Pollera Colorá”.

El actor de Hollywood nacido en Reino Unido demostró que continúa con una gran vitalidad y alegría. Con una sonrisa y un look total black de ropa cómoda y holgada, Hopkins movió los brazos y las caderas al ritmo de la rumba, en medio de su cocina. En el video casero, se observó que el protagonista de Crimen perfecto (2007) tenía intención de preparar un plato italiano.

“¿Te gusta cómo bailo la rumba?”, escribió el actor. Y agregó: “Vibras de domingo”. En el video, Anthony Hopkins apareció bajo el ritmo de “Mambo italiano”, del autor Bob Merrill y en esta ocasión interpretada por Dean Martin.

La publicación, que el propio protagonista compartió en sus perfiles de las redes sociales, acumuló más de 10 millones y medio de reproducciones en TikTok en apenas 24 horas. Además, los fanáticos del actor de Hollywood inundaron de comentarios de elogios el inédito video.

“Nunca dejes de ser tan maravilloso”, destacó el también actor británico Sean Maguire. “¿Hannibal Lecter en la cocina? ¿Bailando?”, expresó sorprendido un seguidor. “El mejor del mundo”, advirtió otro. “Alegra el alma. Es un placer verlo tan feliz y tan divertido”, agregó un tercero.

En tanto, Anthony Hopkins continuó su trayectoria profesional en el cine. Así, estrenó el año pasado Armaggedon Time, bajo la dirección de James Grey; y próximamente saldrá a la luz Freud’s Last Session (2023), donde interpretó a Sigmund Freud en sus últimos años de vida.

El inspirador mensaje de Anthony Hopkins, tras 47 años de sobriedad

A finales de 2022, Anthony Hopkins compartió un inspirador mensaje, en el marco del aniversario de 47 años de sobriedad. “Solo quiero desear a todos un feliz año nuevo. Este es un mensaje que no pretende ser duro, pero sí espero que sea útil”, comenzó el actor de Hollywood.

Anthony Hopkins compartió un mensaje inspirador su perfil Instagram: Anthonyhopkins

Y continuó: “Soy un alcohólico en recuperación y sé que fuera hay gente luchando con este tema. Un día, tuve que reconocer que había algo realmente malo en mí. No me di cuenta de que era un tipo de afección (mental, física y emocional) llamada alcoholismo o adicción”.

Para concluir, el intérprete compartió un inspirador mensaje para sus seguidores: “No soy un experto en drogas, no soy un experto en nada. No sé nada, excepto que he encontrado una vida en la que nadie me acosa. Si necesitás ayuda con cualquier adicción o problema, hablá con alguien. Hablá con alguien a quien respetes, ya sea un consejero o un profesional, o acudí a un programa de 12 pasos”.