El dolor de Barby Silenzi por la muerte de su mamá: “Siempre en mi corazón”

A través de su cuenta de Instagram, Barby Silenzi confirmó la muerte de su mamá. Con varias fotos de ella en distintos momentos de su vida, la bailarina le rindió un breve homenaje en sus historias. “Ahora sí, mami, a descansar. Siempre en mi corazón, te amo”, escribió.

Cristina tenía 76 años y había sido diagnosticada con Alzheimer en 2013. En las últimas semanas, una neumonía bilateral provocó su internación y debieron inducirla en un coma farmacológico para estabilizarla. Lamentablemente, la mujer murió este viernes a la mañana.

La información fue confirmada por Ángel De Brito en Los ángeles de la mañana (eltrece) donde también advirtió que la bailarina será reemplazada en La Academia hasta que pase el tiempo de duelo correspondiente.

Barby Silenzi despidió a su mamá en redes Instagram: @barby_silenzi

Durante todos estos años, Barby Silenzi había mantenido perfil bajo sobre el estado de salud de su madre. Únicamente en 2018, en medio de una disputa con Francisco Delgado por el cuidado de su hija Elena, se quebró en una entrevista con De Brito y contó lo que estaba sucediendo.

“Mi mamá tiene Alzheimer hace cinco años, es horrible, no es mi mamá. Usa pañales, no puede caminar, mi papá la ayuda”, contaba en aquel momento. “Si mi mamá estuviera bien estaría cuidándola [a Elena]”, explicó. Barby Silenzi tiene una hermana y dos sobrinos y a los pocos días del nacimiento de su hija con Delgado su madre fue diagnosticada con la enfermedad.

El día en el que Barby Silenzi habló de la salud de su mamá

“Es una enfermedad progresiva y que no tiene vuelta atrás. Toma mucha medicación, no podés charlar con ella. Por ahí le preguntás si tiene hambre o si quiere ir al baño y dice ‘si’, ‘no’. Está con mi papá en la casa”, completaba entre lágrimas desconsoladas. En 2018, su mamá no estaba internada pero su situación se tornaba cada día más complicada.

Desde ese momento, el hermetismo caracterizó a la familia y no se conoció mucha información al respecto. Hoy, con su fallecimiento, solo se pudieron ver -hasta el momento- las despedidas en redes de Barby y su hermana, quien compartió una foto de las tres acompañada de varios corazones blancos.

Florencia Silenzi, hermana de Barby, también le rindió homenaje a su madre en Instagram Instagram: @florsilenzi

En sus historias, Florencia Silenzi subió una foto extra y le dedicó unas breves pero sentidas palabras a su mamá: “Hasta siempre, Ma. Sos libre, volá alto”, escribió la publicista en su cuenta de Instagram.

LA NACION