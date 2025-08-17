El dolor de Carmen Barbieri por la muerte de su amigo Alberto Martín: “Tengo el corazón roto”

La noticia sobre la muerte de Alberto Martín conmocionó al mundo del espectáculo, sobre todo a aquellas figuras que compartieron momentos con el reconocido actor de 81 años; y Carmen Barbieri fue una de ellas. La humorista no tardó en expresar su pesar por la partida de su gran amigo, quien atravesaba una grave enfermedad desde 2024.

Mirtha Legrand le consultó a Carmen Barbieri sobre su relación con Alberto Martín

“Terrible... Un dolor. Pero también una paz porque estaba sufriendo tanto. Tengo el corazón roto, Guille. Un beso”, se la escuchó decir en el audio que le envió al periodista Guille Barrios, quien forma parte de Con Carmen, el ciclo que conduce la capo cómica en El Nueve.

Pero ese no fue el único mensaje que dejó la capocómica. Minutos más tarde, por medio de sus redes sociales, compartió una historia y una publicación con una serie de fotos juntos. “Ahora si descansa en paz mi querido @albertomartin.ok💔 Te voy a extrañar mucho. Siempre en mí“, escribió y lo despidió con un ”chau, amigo de mi corazón".

La publicación con la que Carmen Barbieri despidió a Alberto Martín

La historia que compartió Carmen en Instagram (Foto: Instagram @barbieri_carmen)

Carlos Rottemberg fue quien este sábado a través de la cuenta de X de Multiteatro confirmó la triste noticia: “Ante el fallecimiento del actor Alberto Martín, desde esta Casa Teatral despedimos con tristeza a uno de aquellos ‘históricos’ del espectáculo nacional. Vayan nuestras sentidas condolencias a toda su familia”.

La noticia fue confirmada por Carlos Rottemberg a través de la cuenta de Multiteatro (Foto: Captura X/@multiteatro)

En 2021, Martín había sido sometido a una operación por un tumor en la base del ojo derecho, que él mismo describió con optimismo: “Había que quitarlo o quitarlo”. Aquel diagnóstico fue visto por muchos con alivio, pero su estado de salud se agravó con el paso del tiempo y, principalmente, en los últimos días, en los que permaneció internado hasta su partida.

Una amistad que muchos creyeron algo más

La amistad entre Alberto Martín y Carmen Barbieri siempre estuvo marcada por coqueteos públicos. Sin embargo, nunca fueron más que amigos e incluso compartieron Mañanísima, ciclo que la humorista condujo primero en Ciudad Magazine y luego en eltrece, y en el que él tenía un segmento de cocina.

Alberto Martín y un intercambio subido de tono con Carmen Barbieri

En una de sus visitas del año pasado a La Noche de Mirtha (eltrece), Carmen fue consultada por su estado sentimental y entendió para qué lado iba la pregunta, la cual sorteó con naturalidad. Con la presencia en la mesa de Osvaldo Laport, Claudio Zuchovicki e Iliana Calabró, Legrand le abrió el juego a cada uno de los presentes hasta llegar a Barbieri, a quien le machacó que trabajaba mucho. “¿Por qué trabajas tanto?”, expresó la Chiqui.

Carmen Barbieri dio detalles de su relacion con Alberto Martin

“Amo trabajar, más ahora que no tengo que criar chicos”, respondió Carmen. A la espera de la repregunta de la conductora, Laport tomó la posta y cambió completamente el eje de la conversación. “¿Usted tiene pareja?”, soltó el actor uruguayo, con una sonrisa pícara.

“Ah, mi querido Alberto Martín. Somos amigos. Es un gran comediante”, lanzó sin vueltas la cómica. A lo que Mirtha acotó: “Era muy buen mozo”. Ante el elogio, la exvedette, siguió: “Sigue siendo buen mozo y rompe corazones”.

Y cerró: “Te voy a dar la primicia a vos... pero todavía no pasó nada. Vamos al teatro juntos, cenamos, me deja en casa y me da un beso. Él vive cerca de donde estoy, creo que en Martínez y yo en Belgrano. Salimos de vez en cuando”.