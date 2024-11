Carmen Barbieri contó la verdad sobre su supuesto romance con Alberto Martín: “Rompe corazones”

Este sábado, en el programa La Noche de Mirtha (eltrece), Carmen Barbieri dio detalles de cómo es su relación con Alberto Martín, con quien comparte el ciclo televisivo Mañanísimas (eltrece) y causó cierto revuelo en la mesa de Mirtha Legrand.

Con la presencia en la mesa de Osvaldo Laport, Claudio Zuchovicki e Iliana Calabro, Legrand le abrió el juego a cada uno de los presentes hasta llegar a Barbieri, a quien le machacó que trabajaba mucho. “¿Por qué trabajas tanto?”, expresó la Chiqui.

“Amo trabajar, más ahora que no tengo que criar chicos”, expresó Carmen. A la espera de la repregunta de la anfitriona, Laport tomó la posta y cambió completamente el eje de la conversación. “¿Usted tiene pareja?”, soltó el actor uruguayo, con una sonrisa pícara.

La risa cómplice de Osvaldo Laport al mencionarle a Carmen Barberi su acercamiento con Alberto Martín captura de TV

Sin sonrojarse, Barbieri no evadió la pregunta y hasta le puso nombre y apellido a la consulta capciosa de Laport. “Ah, mi querido Alberto Martín. Somos amigos. Es un gran comediante”, detalló, entre risas. Agazapada en la punta de la mesa, Mirtha se adentró rápidamente en el tema: “Era muy buen mozo”. Ante el elogio, la conductora de Mañanísimas siguió: “Sigue siendo buen mozo y rompe corazones”.

Ante el rumor de que ambos se encuentran en una relación amorosa, Barbieri recogió el guante y explicó cuáles son las actividades que comparten: “Te voy a dar la primicia a vos... pero todavía no pasó nada. Vamos al teatro juntos, cenamos, me deja en casa y me da un beso. Él vive cerca de donde estoy, creo que en Martínez y yo en Belgrano. Salimos de vez en cuando”.

Mirtha Legrand le consultó a Carmen Barbieri sobre su relación con Alberto Martín

Conocedora de su vida y amores, Mirtha no dejó pasar el momento para marcarle su historial de parejas. “Pero vos tuviste muchos novios, querida”, aclaró la Chiqui, quien mencionó, entre otros, a Daniel Scioli, Guillermo Francella y Jorge Porcel. “Por suerte... no perdí el tiempo, pero ahora estoy tranquila”, cerró.

El coqueteo de Carmen Barbieri con Alberto Martín en Mañanísimas

En una historia de larga data, Carmen Barbieri se encargó en varias oportunidades de negar una relación, más allá de la amistad, con Alberto Martín, quien la acompaña en el programa Mañanisimas (eltrece) como cocinero.

En uno de los programas del ciclo televisivo, ambos protagonizaron un momento de mucha cercanía donde contaron detalles íntimos de su relación, aunque la propia Barbieri fue quien puso paños fríos para evitar un malentendido. “La gente cree que nosotros estamos juntos, contale a la gente que nosotros nunca tuvimos nada porque ya me está molestando”, aclaró Carmen.

Y siguió, sin filtros: “Él se tomó el tiempo, se le muere la mujer, después fallece Santiago, y nosotros nos quedamos solos. ¿Alguna vez me tocaste el cuerpo?”. Ante esta pregunta, Martín aclaró: “Siempre”. Ante las cámaras y los televidentes del otro lado, los protagonistas de esta historia subieron aún más el tono de la conversación.

“Pero a mí no me tocaste el cuerpo. ¿Hicimos el amor? ¿Tuvimos sexo?”, retrucó Carmen, mirándolo fijamente a Alberto. Sin titubear, el cocinero dio una respuesta negativa y terminó la conversación.