Tamara Bella recordó el mal momento que vivió con su exmarido en el casamiento: “Cortó el vals”

Luego del nacimiento de su bebé, Tamara Bella hablo sobre la relación con el psicólogo Pablo Vázquez Kunz, de quien ya está separada, y relató cómo fue el comienzo del vínculo. Con mucho dolor, la modelo narró algunos de los maltratos que sufrió, según dijo, en el tiempo que se extendió el matrimonio y el episodio que sufrió el día de su casamiento.

Hace poco más de un mes, Tamara tuvo a Bruna, su segunda hija, fruto de la relación con el psicólogo. Más allá de los problemas de salud que sufrió la pequeña durante sus primeras horas de vida, la modelo denunció que sufrió complicaciones económicas por tener que afrontar los gastos sola tras separarse de su pareja.

Sobre esto habló en Desayuno Americano (América TV). En el comienzo de la entrevista, Bella recordó que su vínculo con Vázquez comenzó cuando empezó sesiones de biodecodificación. Lo que en un comienzo era una relación profesional, con las sesiones a cargo del psicólogo, luego avanzó al terreno personal.

El dolor de Tamara Bella al recordar su matrimonio con Pablo Vázquez Kunz

“Ahí empezó mi tortura. Al estar tan vulnerable, vos creés que la persona que te está tratando es como una especie de Dios que va a arreglar tu vida. Confiás absolutamente en esa persona y le contás tus secretos más íntimos; te desnudás de alma”, expresó. En ese sentido, explicó que con el tiempo Vázquez Kunz cambió su forma de ser y su manera de manejarse dentro de la relación: “Lo que me pasó fue muy difícil. Al principio conocés una persona que después empieza a cambiar y naturalizás un montón de situaciones”.

Según su relato, luego de casarse, a cinco meses de conocerlo, comenzó a experimentar ciertas discusiones con su marido, como por ejemplo la vacunación, ya que el psicólogo le discutía constantemente la intención de vacunar a su hija. En ese sentido, también afirmó que fue aislada de su entorno por su expareja.

En otro fragmento de la entrevista, la modelo especificó algunas situaciones que experimentó tanto en el momento de casamiento como durante su convivencia. Con respecto a la boda, rememoró que su exmarido no la dejó bailar el vals por un insólito motivo: “Lo cortó para que no me toque ningún hombre”. Sobre esto último, agregó que el psicólogo aceptó que ella bailara con su papá, pero exigió que no lo hiciera con su hermano.

Tamara Bella contó el episodio que vivió con su exmarido en su casamiento

Además, detalló otro episodio que involucró a su hija: “La alerta más grande fue cuando fuimos a Santa Fe y él maltrató a mi hija (Renata, de 14 años) por ser mujer. Mi nena juega al fútbol. Estaba en su equipo entre amigos, erró un gol y él la maltrató muchísimo”. “Le dijo: ‘No podés jugar al fútbol porque sos mujer y las mujeres son inferiores’”, indicó.

Sobre eso, también manifestó que Vázquez Kunz no estaba contento cuando se enteró de que Tamara estaba embarazada de una nena, ya que ansiaba fuertemente tener un varón. En el final de su historia, enumeró las acciones que, según su visión, fueron para alejarla de su familia y amistades. Con respecto a la situación judicial y la denuncia que presentó, la modelo reveló que al psicólogo le dictaron una perimetral en febrero que fue renovada a fines de mayo.

LA NACION buscó la palabra de Vázquez Kunz pero hasta el momento no obtuvo respuesta.

