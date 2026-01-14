Quién es Tamara Bella, la mujer que acusan de ser la tercera en discordia entre Luciano Castro y Griselda Siciliani

Luciano Castro se volvió el centro de atención mediática tras confirmar su affaire en Madrid con la actriz danesa Sarah Borrell durante su paso laboral por España el año pasado. Tras la palabra de Griselda Siciliani y el descargo público que hizo el actor, esta semana volvió a surgir un rumor que posicionó a Tamara Bella como tercera en discordia.

Rápidamente, Bella desmintió haber tenido un vínculo amoroso con Castro y remarcó que su único punto de encuentro es la escuela, ya que es misma a la que concurren sus hijas y los del actor. Además, insistió en que no estaría nunca con un hombre en pareja.

¿Quién es Tamara Bella?

La mujer se desempeña como conductora de Canal 26 desde hace tiempo y también es actriz. En 2023 su nombre cobró relevancia mediática al quedarse sin trabajo mientras atravesaba una separación conflictiva con Pablo Vázquez Kunz, padre de su hija menor.

Tamara Bella es una conductora de televisión y actriz; su nombre ganó relevancia tras la separación conflictiva con su útlimo marido en 2023 (Fuente: Instagram/@tamibellatb)

Por ese entonces recorrió los diferentes programas de televisión y relató su angustia y el maltrato económico que recibió de parte de su exmarido. En una oportunidad reconoció quedarse sin obra social durante la gestación de la pequeña.

Tamara Bella junto a sus hijas: Renata y Bruna (Fuente: Instagram/@tamibellatb)

Luego del impasse que atravesó en su vida, Tamara Bella volvió a la conducción, a pesar de que trabajaba con diferentes marcas para promocionarlas en sus redes sociales. De ese modo, retornó a la pantalla de Canal 26 y en la actualidad está al frente de La tarde del finde.

¿Qué pasó entre Tamara Bella y Luciano Castro?

Durante la emisión de Sálvese quien pueda (América TV) del lunes 12 de enero, desde el panel contaron que Bella tendría “contenido subido de alto voltaje” de Castro y que incluso en los actos escolares se sentaban juntos y “él la tomaba de la mano”.

Vincularon a Tamara Bella con Luciano Castro

De inmediato, Bella salió al cruce y contradijo la información brindada en una historia de Instagram. “Me sorprende que se haya desprendido mi nombre sin ninguna prueba. Dejé de contestarle a Fernanda Iglesias cuando expuso los mensajes que yo le envié de forma privada. Entiendo su laburo igual, todo bien”, empezó.

“Conozco a Luciano. Nos conocemos con Sabri también, nuestros hijos van al mismo colegio. Tengo buena onda con él, no voy a hablar mal”, remarcó e insistió: “Estoy soltera, vengo de una relación difícil. No soy Tatiana, no estuve con Luciano Castro”. Se refería, con ese concepto, al latiguillo del youtuber Martín Cirio, que usa la palabra “Tatiana” para referirse a mujeres que son “terceras en discordia”.

El descargo de Tamara Bella en Instagram tras ser vinculada con Luciano Castro (Fuente: Instagram/@tamibellatb)

Más tarde en diálogo con Moria Casán en su matinal que se emite por eltrece, Bella dio detalles de la situación por la cual la vinculan directamente con el actor. “Lo conozco del cole porque llevamos a los chicos al mismo lugar. Se armó una bola de tercera o cuarta en discordia donde yo no tengo nada que ver. Lo que pasa es que si te ven cerca de Luciano ya asumen que estuviste con él porque él es así, pero yo como mujer puedo elegir”, señaló.

Además, justificó: “Hay hombres que dicen que están solos para levantarse a una mujer y después te enterás de que no y decís: ‘Uf, menos mal que la vi’”. Sobre el aparente contacto virtual que habría tenido con el actor, la conductora sostuvo: “No quiero decir que Luciano mandó mensajes, pero sí quiero decir que yo nunca estaría con alguien con pareja”. De esta manera dejó la puerta abierta a la duda si posee o no el contenido erótico.

Tamara Bella desmintió un romance con Luciano Castro en diálogo con Moria Casán y afirmó que no estaría con un hombre en pareja (Fuente: El Trece)

Por último, al ser consultada acerca de por qué evita dar más detalles al respecto, Tamara Bella sentenció: “Me pongo en el lugar de Griselda. También soy empática como mujer y yo no haría nada que no me gusta que me hagan y tampoco diría nada que no me gusta que digan de mí, pero a la vez yo tampoco estuve con él. Está teniendo un montón de problemas y quilombos con toda esta situación, ya con los memes, los audios, me imagino, y no quiero ser un problema más”.