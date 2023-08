escuchar

Camila Lattanzio relató sus horas más tensas luego de un episodio de violencia que vivió con su expareja. Semanas atrás, la ex Gran Hermano (Telefe) conmocionó a todos sus seguidores con un llamativo video que publicó en sus redes sociales en el que clamó por ayuda, ya que su exnovio la había “encerrado” en su casa y no la dejaba salir. Con la denuncia hecha y la perimetral impuesta, la mediática se animó a contar frente a las cámaras su calvario en primera persona.

El duro relato de Camila Lattanzio tras el hecho de violencia que vivó por parte de su ex

En diálogo con LAM (América), Lattanzio explicó en detalle el hecho desafortunado en el que gracias a su familia y a su relativa fama, consiguió ser rescatada y actualmente se encuentra a salvo. El vínculo entre ella y su ex data desde antes de su participación en el reality que se emitió en Telefe y tras su salida de la casa más famosa del país, experimentó situaciones de violencia y maltrato continuo.

Una vez que salió de Gran Hermano y a pesar de las constantes peleas que padeció, “accedió” a verlo y aceptó una charla con él, la cual se convirtió en una pesadilla para la propia Camila. “Él me prometía una cosa, me decía que ya no era así. Que no iba a ser tóxico. Yo en plan de no volver con él, quería terminar en buenos términos. Lo habré visto cuatro veces y a la cuarta justamente pasó esto”, señaló Lattanzio.

Luego de su relato, Ángel de Brito compartió en directo el video que grabó la ex Gran Hermano con su pedido de ayuda a sus seguidores en las redes sociales, en el cual detalló las amenazas que recibía por parte de su expareja, como el robo de datos, el uso de cuentas bancarias, etc. Allí se vio la tristeza y desesperación de Lattanzio por ser rescatada.

Cabe recordar que la joven acudió a la casa de su expareja porque él le había robado uno de sus teléfonos y sin avisarle a su propia familia, se fue en busca del aparato. Ese fue el inicio de aquella situación violenta que sufrió.

Una vez que finalizó la reproducción de ese fragmento, Camila contó que salió de esa situación gracias a que tenía dos teléfonos escondidos, por lo que durante el hecho dramático en donde la encerró en su casa, ella se ubicó en el baño y desde allí contactó a toda su familia y pidió ayuda. “Llamé a mi hermana más grande y le dije que me vaya a buscar porque se había ido de las manos. No me dejaba salir. No me dejó salir hasta que no llegó mi mamá. A todo esto, me amenazaba con que me iba a hacer mier***”.

“Uno cuando está manipulado con una relación… realmente pensaba que era de una manera diferente, que veía otra realidad”, reflexionó Lattanzio angustiada, al tiempo que Nazarena Vélez interrumpió: “Pero él ya te lo había hecho, porque cuando viniste acá vos lo dijiste y tu hermana también lo dijo, con la última persona con la que tenías que estar era con tu ex”.

“Él me metió un chamuyo, y yo nunca pensé que eso iba a pasar. O sea, de cuál límite podía haber”, remarcó Lattanzio y luego señaló que estuvo encerrada en la casa de su exnovio durante una hora y media. “En ese momento pensé: ‘Yo tengo esta herramienta que son las redes sociales. Tres días estuvo mínimo dando vueltas por mi casa y ya tenía una perimetral”, insistió.

“En un momento quise salir y me fui corriendo adentro del auto y me decía: ‘Vos de acá no te vas’”, recordó Camila a la vez que Vélez acotó: “Fue una película de terror”. “Y yo hice todo esto [por el video en sus redes] porque realmente no sabía cómo reaccionar”.

En cuanto a la actualidad de su expareja, la fiscalía correspondiente, de momento, no le notificó cómo seguirá la causa tras la denuncia que inició Lattanzio. “Lo único que me dieron fue ese botón anti pánico y que dentro de poco va a estar el juicio, por eso no puedo hablar mucho de él”, sentenció.