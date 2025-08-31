La fiesta sorpresa de Nicolás Occhiato a Flor Jazmín por su cumpleaños: “No podía reaccionar”

Con un gran gesto de su novio, Flor Jazmín Peña vivió un momento de profunda emoción al ser agasajada con una fiesta sorpresa de cumpleaños organizada por Nicolás Occhiato. La cumpleañera quedó completamente “en shock” al ingresar al evento y ver a todos sus seres queridos, y lo mostró todo este domingo en sus redes sociales. “No podía reaccionar”, reconoció.

A través de sus historias de Instagram, la bailarina publicó una serie de videos que mostraron toda la intimidad de la celebración. En uno de los clips, se vio el instante exacto en que Flor entra junto a Nicolás al salón y queda muda de la sorpresa de ver a todos sus familiares y amigos reunidos. “Chicos, nunca estuve tan en shock en mi vida, no podía reaccionar, no entendía nada”, compartió la joven, que volvió recientemente de un viaje por el Reino Unido tras cubrir la Creamfields y no esperaba semejante fiesta.

La reacción de Flor en su cumpleaños sorpresa

Ante la emoción de su novia, Nico la acompañó durante toda la entrada y ambos se fundieron en un abrazo. Luego, la bailarina y panelista de Luzu se acercó a saludar a los demás asistentes, quienes la esperaban con sus teléfonos en alto para registrar cada instante. Entre ellos, se destacó un emotivo encuentro con su abuela, que estaba en silla de ruedas, y a quien abrazó con ternura.

Flor sopló las velas y pidió los tres deseos en su cumple

Al soplar las velas, la bailarina se tomó un tiempo para cerrar los ojos y pensar bien los tres anhelos para este nuevo año. “Los deseos siempre me los tomo muy en serio”, escribió sobre el video en el que se la ve bailando y sonriendo en frente de la torta.

La felicidad de la influencer era palpable, con sonrisas y gestos de incredulidad ante la magnitud del festejo. La organización de Occhiato fue elogiada por la propia Flor Jazmín, quien afirmó que “la rompió toda” con este inolvidable cumpleaños. La noche continuó con la celebración, donde todos sus amigos, entre ellos sus compañeros de Luzu, bailaron toda la noche.

La fiesta del cumpleaños de Flor

Uno de los momentos más divertidos que mostró Flor en sus redes fue el “falso pedido de casamiento” de Nico. El DJ puso la marcha nupcial en los parlantes y todos los flashes enfocaron a la pareja. Flor le indicaba a su novio que se arrodille para pedirle casamiento, mientras que él sostenía entre risas: “No lo voy a hacer”. “Una noche de muchas sorpresas, vamos mi amor ya es hora”, bromeó la bailarina.

El "falso" pedido de casamiento de Nico a Flor

Flor Jazmín cumplió 31 años el pasado 26 de agosto, pero recién ahora pudo ver a su familia y amigos para festejar, ya que se encontraba de viaje. En ese día, Nico le dedicó un tierno y extenso posteo en su cuenta para homenajearla y reconocer el amor que los une.

El tierno posteo de Nico para Flor en su cumpleaños

“Hoy cumple años la mujer más increíble de este planeta. La más luminosa, la que contagia alegría y la que siempre se encarga de generarle momentos hermosos a cada persona que tiene cerca. Yo tengo la suerte de que esa persona es mi novia y de poder compartir mi vida con ella. Desde que estamos juntos me hace cada día más feliz, porque es la persona que más me hace reír, con la que más me divierto, con la que me encanta charlar de todo porque me puedo abrir, profundizar y aprender de su manera de ver la vida, de su valentía y de su inteligencia”, escribió el conductor.

“Es la mujer que puede transformar cualquier momento de la vida cotidiana en un momento muy especial, algo que solo ella tiene el poder de hacer. Es la mujer con la que quiero pasar el resto de mi vida y construir todo. Feliz cumple mi amor, te mereces ser la mujer más feliz del mundo y ojalá pueda ayudar a que eso suceda siempre”, cerró el posteo y recibió rápidamente el comentario de su novia: “Te amo amor mío, sos el amor de mi vida, por más aventuras a tu lado siempre”. Lo que no esperaba en ese momento Flor era la fiesta sorpresa que ya tenía organizada su novio.