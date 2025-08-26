El romántico saludo de cumpleaños de Nico Occhiato a Flor Jazmín Peña: “La mujer con la que quiero pasar el resto de mi vida”

El conductor y productor no escatimó halagos en el mensaje que le dedicó a su novia a través de las redes sociales

Incluso antes de blanquear su romance a principios del año pasado, Nicolás Occhiato (32) y Florencia Jazmín Peña (31) ya se habían convertido en la pareja más querida del mundo del streaming. Desde entonces, a través de sus redes sociales y de su programa en LuzuTV, Nadie dice nada, los enamorados suelen hacer gala de su química y su compañerismo. Algo que es celebrado por sus millones de seguidores a través de las distintas plataformas en las que vuelcan su contenido.

“Me enamoré como nunca pensé que me iba a enamorar en mi vida”, había dicho el conductor y productor aquel 2 de enero de 2024 ante la eufórica reacción de sus compañeros de ciclo y del público. Ahora, con motivo del cumpleaños número 31 de su novia, que está en Escocia haciendo la cobertura de Creamfields, Occhiato acudió a su cuenta de Instagram para homenajearla con un romántico y sincero mensaje que, como era de esperar, cosechó cientos de miles de likes.

“Hoy cumple años la mujer más increíble de este planeta. La más luminosa, la que contagia alegría y la que siempre se encarga de generarle momentos hermosos a cada persona que tiene cerca”, comenzó el conductor de La Voz (Telefe) en el texto dedicado a la actriz y bailarina.

“Tengo la suerte de que esa persona sea mi novia y de poder compartir mi vida con ella. Desde que estamos juntos me hace cada día más feliz, porque es la persona que más me hace reír, con la que más me divierto, con la que me encanta charlar de todo porque me puedo abrir, profundizar y aprender de su manera de ver la vida, de su valentía y de su inteligencia”, agregó Occhiato junto a un carrete de fotos y videos que reflejan la energía y la actitud positiva que irradia Flor Jazmín Peña.

“Es la mujer que puede transformar cualquier momento de la vida cotidiana en un momento muy especial, algo que solo ella tiene el poder de hacer. Es la mujer con la que quiero pasar el resto de mi vida y construir todo. Feliz cumple mi amor, te merecés ser la mujer más feliz del mundo y ojalá pueda ayudar a que eso suceda siempre”, concluyó el influencer, sin pudor a demostrar lo enamorado que está de su pareja y del proyecto de vida que desea construir a su lado.

“Estoy embobado”

A principios de junio, antes de su debut como conductor de La Voz Argentina, Nicolás Occhiato contó a LA NACION cómo equilibra su vida laboral con su vida de pareja, en un contexto donde ambos están con una agenda cargada de trabajo.

-¿Cómo se manejan con tu pareja con esta dinámica de mucho trabajo que tienen ambos?

-Por suerte, ella está igual que yo, estamos los dos recontra tapados de agenda. Digo “por suerte” porque creo que el problema sería si uno estuviera con mucho y el otro, con poco. Igual, nos hacemos nuestros espacios. Por ahí nos encontramos a la noche y dormimos juntos, o el fin de semana tratamos de destinarlo a nuestras familias. Vamos juntos a visitar primero a una y después a la otra, y ahí compartimos tiempo. Nos apoyamos mucho. Yo veo todo lo que le está pasando a ella con respecto a esta decisión que tomó de dejar de venir tres veces por semana a Nadie dice nada para dedicarse más a su arte y la admiro muchísimo. Porque veo lo que está creciendo, lo que está aprendiendo, veo todas las propuestas que le llegan y lo que está brillando y me parece espectacular. Estoy embobado y con muchas ganas de verla ya en el escenario. Me llena de orgullo.

-¿Siguen sin creer en la convivencia?

-Sí y realmente es un privilegio hoy poder tener cada uno su departamento, porque la mayoría de las parejas a veces no tienen esa opción por un tema económico. Y nosotros, por suerte, por todo lo que laburamos, tenemos el privilegio y hoy lo elegimos así, que cada uno tenga su espacio. Además, yo tengo un perro y ella tiene un gato, y no los podemos llevar a una misma casa. Ya hubo un intento de acercamiento (entre las mascotas) y no terminó muy bien.