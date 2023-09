escuchar

La muerte de Silvina Luna este jueves al mediodía conmocionó al mundo del espectáculo luego de estar 79 días internada en el Hospital Italiano. Una vez conocida la noticia comenzaron los mensajes de denuncia contra Aníbal Lotocki, quien tras un procedimiento estético en el 2010, la dejó con secuelas renales que derivaron en un cuadro más grave en junio de este año. La noticia tuvo tal trato mediático que se conocieron más víctimas del cirujano. Una de ellas fue Vanesa Irouleguy, que dialogó con LAM (América) y relató por primera vez el calvario que vivió tras hacerse un relleno.

La modelo y actriz desarrolló una insuficiencia renal hace una década luego de un procedimiento estético que le realizó el doctor Aníbal Lotocki en el 2010 para aumentarse los glúteos. Sin embargo, este año, su cuadro se agravó y pasó 79 días internada en el Hospital Italiano hasta que falleció.

Silvina Luna no fue la única víctima en manos de Lotocki. También se conocieron casos como los de Stefanía Xipolitakis, Pamela Sosa y Gabriela Trenchi. Uno de los nombres que le pasó Silvina a Ángel de Brito antes de morir, fue el de Vanesa, quien pudo salir del calvario que padeció y habló por primera vez de su horrible experiencia.

Si bien la mujer aceptó la entrevista, lo cierto es que le costó dar un móvil a LAM (América) luego del fallecimiento de Luna. “Fue muy movilizante lo que pasó con Silvina. Para mí era revolver cosas del pasado que fueron muy dolorosas. Fue muy difícil”, introdujo.

Vanesa Irqouleguy habló de su operación estética en manos de Aníbal Lotocki

Tras saludarse con el conductor y las panelistas, Vanesa contó la historia con Aníbal Lotocki. “Bueno, me voy a operar. Me hice un relleno muy chiquito, pero inmediatamente empecé con los problemas graves en los riñones. Al año empecé a tener el 10% de la disfunción renal, donde entré en diálisis. Estuve 3 años esperando un trasplante, mi mamá me donó un riñón”, señaló.

Sin embargo, durante esos tres años, Vanesa vivió los momentos más difíciles de su vida. “Fue un dolor constante en las piernas, brazos. No podía dormir, estuve muy medicado, por eso perdí la memoria. No dormía. Yo iba a la clínica para que me internen para que me pasen una medicación especial para dormir porque el dolor era insoportable, como contaba Silvina”, manifestó.

Vanesa Irouleguy contó cómo es su nueva vida luego del trasplante

Vanesa contó que Silvina Luna se quiso contactar con ella cuando atravesaba esta difícil situación, pero la deficiencia renal le impedía hacer una vida normal. “Yo en ese momento estaba muy dolorida, no dormía. Estaba con muy poca energía, sentía que me estaba apagando cada día. Solamente tengo energía para mejorarme y prestarle atención a mi cuerpo porque no puedo hacer más nada que esto. No puedo seguir algo legal, no puedo nada más que ir a diálisis”, indicó con relación a la denuncia que le hizo la modelo y actriz al cirujano, el cual derivó en una condena, pero sin sentencia firme.

La víctima también contó cómo fue el momento en el que se contactó con Aníbal Lotocki para contarle los problemas que padecía. “Fue muy cínico, él me echó de la clínica. Yo quise hacer en un principio cosas, pero cuando vos empezás con dolores y con problemas de riñones, no tenés tiempo para hacer más cosas que solo recuperar tu salud. Me dijo que él no había tenido nada que ver, que lo que hacía era todo seguro”, relató.

Por último, Vanesa explicó cómo cambió su vida a partir del trasplante de riñón, el mismo que esperaba Silvina Luna si se estabilizaba su cuadro. “Yo soy una persona nueva. Pasé tanto dolor y hoy en día tengo una vida muy sana. Ya no quiero hacerle daño a mi cuerpo. No tomo alcohol, como muy sano. Además, después del trasplante te cambia la vida radicalmente”, concluyó y dejó un mensaje para las chicas que planean hacerse cirugías estéticas en un futuro: “Lo que yo pido es que las chicas no se hagan más daño a sus cuerpos, que se acepten como son y que trabajen el amor propio”.