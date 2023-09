escuchar

Este jueves, se dio a conocer la triste noticia de la muerte de Silvina Luna y diversas figuras del ambiente artístico se mostraron conmocionadas al respecto. Luego de haber permanecido internada durante 79 días en el Hospital Italiano, a raíz de una insuficiencia renal que se le generó en el 2010 tras un procedimiento estético realizado por Aníbal Lotocki, su salud se complicó y dio como resultado el fatal desenlace.

Tras la información, el mundo del espectáculo se expresó a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Uno de ellos fue Iván Noble, quien fue pareja de la modelo hace poco más de una década.

A través de su cuenta de Twitter, dejó en claro lo que sintió al enterarse de la noticia y realizó un contundente pedido. “Era una persona de hermoso corazón. Que descanses en paz, Silvina. Y que sea justicia”, expresó. La publicación llegó a más de 2.500 “Me Gusta” y cientos de usuarios se sumaron a este encargo realizado en la red del pajarito bajo el hashtag #justiciaporsilvina.

El mensaje que Iván Noble publicó en su cuenta de Twitter, al referirse sobre la muerte de Silvina Luna Twitter

El romance que tuvo con el líder de la banda de rock “Caballeros de la Quema” fue uno de los que más resonó a lo largo de sus 43 años. La pareja se conoció en el 2010 y tuvieron una fugaz relación gracias al contacto que les hizo el actor Sebastián Wainraich, quien le otorgó al músico el número de teléfono de ella.

Si bien se mostraron juntos en varias ocasiones, nunca confirmaron el romance de manera pública y tampoco trascendió el motivo por el cual se separaron meses después de exponerse. En aquel entonces, Noble se había separado de Julieta Ortega, después de siete años de relación y un hijo en común.

Precisamente la actriz recordó esta anécdota en el 2022, durante una entrevista que dio en el programa de televisión Flor de Equipo, donde Luna se desempeñaba como panelista. “Por supuesto que cuando me enteré no me gustó nada”, reveló la hija de Palito en ese momento.

Por otro lado, explicó que cuando finalmente conoció a Silvina en persona, se contactó con su ex y le comentó: “’Estuve con Silvina Luna, es divina‘”, a lo que él le respondió con naturalidad: “’¿Viste? Yo te dije”.

Julieta Ortega le recriminó en vivo a Silvina Luna haber salido con su ex Iván Noble

Además de Noble, otras exparejas de la carismática actriz volcaron su pesar en las plataformas virtuales. Uno de ellos fue Ezequiel Iván Cwirkaluk, conocido artísticamente como El Polaco, quien salió con Silvina durante el 2017.

Si bien protagonizaron diversas anécdotas juntos y compartieron trabajo en Bailando por un sueño, tras una serie de peleas y reconciliaciones, el vínculo se desgastó y en el 2018 anunciaron la separación, que, según consignó Luna, se dio en buenos términos.

Cuando se enteró del fallecimiento, El Polaco se pronunció en Instagram y compartió una fotografía juntos. “Que en paz descanses. Justicia por Silvina”, escribió. En la postal se los ve a ambos sonriendo, mientras ella aprieta los botones de una consola de DJ. Además, cambió su foto de perfil por un lazo negro, que simboliza su luto.

El pedido del Polaco a través de su cuenta personal de Instagram Instagram: @elpolaco

Vale mencionar que otras de las víctimas de Lotocki, conocido como “el cirujano de los famosos”, fueron Stefy Xipolitakis, Pamela Sosa y Gabriela Trenchi. No obstante, otro de los casos que conmocionó al mundo del espectáculo fue la del especialista de moda, Mariano Caprarola, quien a sus 49 años murió tras luchar durante años con sus problemas de riñones que surgieron a partir de una intervención estética en manos de Lotocki.

En la actualidad, las figuras del ambiente esperan velar a Silvina para darle el último adiós y recordarla como era en vida: alegre, carismática y empática con todo aquel que se acercaba a ella.