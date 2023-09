escuchar

La tristeza y la conmoción por la muerte de Silvina Luna es inmensa. Y en el medio de tanto dolor, aparece nuevamente el reclamo de justicia. No solo de las otras víctimas que al igual que la actriz y modelo padecieron la mala praxis de Aníbal Lotocki, sino de gran parte de la sociedad que exige ver preso al médico, condenado en febrero de 2022 a 4 años de prisión efectiva pero aun sin sentencia firme.

Mientras que en la noche del jueves Pamela Sosa -su expareja y querellante en la causa- expresó su angustia a los gritos en la puerta de la casa del famoso médico, este mediodía Gabriela Trenchi habló con Intrusos en el espectáculo sobre cómo le impactó la partida de Luna. “Si bien me afectó lo de Mariano [Caprarola, que falleció el 17 de agosto por complicaciones derivadas de una intervención con Lotocki], no tenía la afinidad que tenía con Silvina. Esto todavía no lo entiendo. Para mí todavía no se fue, no lo puedo asimilar ”, confesó desde su auto en videollamada con el ciclo de América.

Si bien desde hace nueve años que Trenchi viene padeciendo las consecuencias de haberse operado con Lotocki, en los últimos 20 días pasó varios días internada, haciéndose estudios y chequeos por nuevos dolores. “ Vengo complicada de salud y esto me revuelve todo: la impunidad, el dolor. Ver que ella luchó y no pudo. Yo estoy con ataques de pánico, medicada. Hace poco estuve en Los Arcos de la mañana a la noche haciéndome ecografías con contraste, te pinchan. Tengo una gastroenteritis medicamentosa ”, relató.

“ Yo siento que puedo ser la próxima, porque van cayendo ”, lanzó angustiando a todo el panel que la escuchaba atento desde el estudio. Inmediatamente, la mujer explicó: “Esto te puede desencadenar cualquier cosa, cualquier bacteria... Porque al ir a una clínica a hacerte ver, a que te pinchen y que te estudien, te entra una bacteria y en las condiciones físicas que estamos nosotras con este veneno en el cuerpo, lamentablemente estás predispuesta a que te pase cualquier cosa. Uno ya sabe que no tiene una larga vida, pero el tema es que uno quiere justicia. Yo quería que Silvina lo vea y no pudo verlo”.

Respecto a esta fuerte frase, Trenchi aclaró: “Te lo dicen los médicos: uno tiene una bomba de tiempo que te puede reventar en cualquier lado del cuerpo. Esto te desencadena un montón de enfermedades autoinmunes; yo ya pasé una [en referencia al Síndrome de Guillain-Barré que se le diagnosticó hace algunos años]. Esto me está trayendo otros problemas con la medicación a los intestinos, al margen de los granulomas de las piernas. En la boca tengo infecciones, tengo que estar tomando medicamentos fuertes constantemente. Todo eso te va trayendo problemas en otros órganos”.

Silvina Luna murió este jueves, tras permanecer 79 días internada

Respecto a la situación procesal de Lotocki, opinó: “ Acá se equivocó la justicia. Los peritos y médicos declararon muy bien. El fiscal Sandro Abraldes hizo un trabajo excelente. Al margen de eso, para el juez nosotras no tenemos lesiones graves. Él puede saber de leyes, pero no de esto. Nosotras tenemos lesiones gravísimas, que son cuando no te curás o que te llevan a la muerte, como en el caso de Silvina ”.

Tras advertir que no cree que se haga un nuevo juicio, Trenchi reveló que quiere ver preso a Lotocki. “No aguanto más. Hace nueve años que estoy esperando, cajoneada la causa. Yo pedí la inhabilitación antes de que Silvina caiga en terapia y la negaron. Después la pidió Pamela cuando Silvina cayó en terapia, ¿qué tienen que esperar? ¿Que se muera la gente para que actúen? Yo lo quiero ver tras las rejas ”, confesó.

Y enseguida le advirtió al tribunal los riesgos de que el cirujano se fugue del país. “A mí me trató de loca, amenazó a periodistas, a víctimas. A mí me arrebato la vida, ¿miedo a que voy a tener? Yo lo que no quiero es que se fugue. Él es insolvente pero tiene una mansión, se va de viaje, anda en un BMW, en barco. Fue juzgado por evasión fiscal durante 10 años y el juez ni nombró eso en la causa... ¿Les parece que no tiene protección? Hace 10 operaciones por día que cobra en dólares, ¿dónde está la plata? ¿A dónde la manda? ¿Alguien investigó? La evasión fiscal es un delito. Acá hay gente muy pesada, nombres no tengo. Ojalá los tuviera, sino los daría. Yo no le tengo miedo a nadie”, lanzó.

Por último, Trenchi contó cómo es vivir con dolor desde hace casi una década. “ Es tremendo. Es un día a día donde lamentablemente no vivís. Yo desde que me operé no dormí una noche sin dolor, ni una noche entera ”, concluyó.

