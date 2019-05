El dulce video que Nico Vázquez le dedicó a Gimena Accardi por su cumpleaños

Vázquez sorprendió a su esposa con un emotivo video

27 de mayo de 2019 • 16:19

El actor Nicolás Vázquez decidió saludar a su esposa Gimena Accardi por su cumpleaños con un video que tuvo gran repercusión en las redes sociales por su contenido emotivo.

El actor realizó un compilado de fotografías de Accardi y de la pareja a lo largo de sus años de noviazgo. Además eligió una clásica melodía para la ocasión: musicalizó las imágenes con la canción "I Can't Help Falling in Love With You", interpretada por Elvis Presley.

El video no tardó en viralizarse con elogios a su autor por el dulce gesto y con comentarios positivos hacia la pareja.