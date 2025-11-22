Nicolás Vázquez recreó una foto de su hermano en Nueva York y emocionó a todos: “Era el momento”

El 16 de diciembre de 2016, una dura noticia golpeó de lleno al mundo del espectáculo: la muerte de Santiago, el hermano menor de Nicolás Vázquez, a los 27 años mientras estaba de vacaciones con sus amigos en el Caribe. A lo largo de estos casi nueve años, el actor se ocupó de recordarlo en cada cumpleaños y aniversario de su fallecimiento. Incluso, este año, llevó al teatro Rocky, una película con la cual ambos siempre estuvieron íntimamente conectados. Fue justamente este proyecto el que recientemente llevó al ex Casi Ángeles a la ciudad de Nueva York y fue ahí donde recreó una emotiva foto de su hermano y conmovió a todos con la especial historia detrás.

A principios de noviembre, Nicolás Vázquez viajó con Daiana Fernández - su pareja y coprotagonista de Rocky - y el equipo creativo de la obra a Nueva York para reunirse con el equipo de Sylvester Stallone para intentar concretar su visita a la Argentina para el próximo año, según reveló el actor. Además, visitaron Filadelfia para generar nuevo contenido para la segunda temporada de la producción y participar de la famosa maratón Rocky Run.

Nico Vázquez recreó una foto de su hermano Santiago y conmovió a todos (Foto: Instagram @nicovazquezok)

Si bien el director estuvo varias veces en La Gran Manzana, esta vez decidió que era el momento de llevar una prenda especial en la valija y lucirla en uno de los puntos turísticos más emblemáticos del mundo. “Hace muchos años que quería hacer esta foto. En uno de sus últimos viajes, mi hermano Santi, antes de partir a otro plano, viajó a una ciudad que siempre había soñado conocer: New York. Siempre habíamos querido vivirla juntos, por Broadway, por lo que significa para nosotros el teatro y el cine y de paso pasar por Filadelfia y vivir la experiencia Rocky, pero no se dio”, expresó Vázquez en un posteo que hizo en Instagram el viernes 21 de noviembre.

Nico Vázquez posó en Times Square con la campera de su hermano y recreó la foto que Santiago se tomó durante su primer viaje a Nueva York (Foto: Instagram @nicovazquezok)

Posó en Times Square de espaldas a la cámara con una campera negra y blanca que decía “Kaiser of New York”(Emperador de Nueva York). En la siguiente imagen se pudo ver una foto de Santiago, en la misma posición, en el mismo lugar y con la misma campera, y luego unió ambas. “Yo le había regalado una campera, y él se la llevó en ese viaje. Desde allá nos mandó esta foto a la familia. Después de que él partiera, mi papá puso esa foto en su WhatsApp y hasta el día de hoy sigue siendo su foto de perfil”, continuó y adjuntó la evidencia.

Nico Vázquez reveló que su padre tiene la foto de Santiago en Nueva York en WhatsApp (Foto: Instagram @nicovazquezok)

Vázquez reveló que se quedó con muy pocas prendas de su hermano y que la campera en cuestión era una de ellas. Aseguró que, aunque viajó varias veces a Nueva York, nunca se animó a recrear la foto. Pero, esta vez, algo cambió: “En este último viaje, en el que, nada más y nada menos, Rocky me volvió a llevar a encontrarme con esta ciudad, sentí que era el momento. Me puse su campera, fui al mismo lugar e hice la foto. Se la traje de sorpresa a mi papá. Hoy la comparto con ustedes. La foto de mi hermano, que ya no está en este plano, y la misma foto hecha por mí“.

Durante su viaje a Nueva York, Nico Vázquez le rindió homenaje a su hermano Santiago, quien falleció en 2016 (Foto: Instagram @nicovazquezok)

“Dos tiempos distintos, el mismo amor. Y algo que reafirmo cada día: estamos conectados. Más allá de los planos, más allá de lo visible. Lo siento, lo sé, y lo creo de verdad. ¡Siempre juntos!“, sentenció Nicolás Vázquez.