El duro accidente de Javier Malosetti que lo aleja de los escenarios

Javier Malosetti atraviesa uno de los momentos más difíciles de su carrera. El reconocido músico sufrió un accidente durante una gira por Estados Unidos que le provocó múltiples fracturas en una de sus manos y lo obligó a someterse a una intervención quirúrgica. Mientras avanza con la recuperación, compartió un emotivo relato sobre el proceso que enfrenta lejos de los escenarios.

Según contó el propio artista días atrás, tropezó mientras llevaba un bajo nuevo y, en un acto reflejo para evitar que el instrumento se dañara, apoyó la mano contra el suelo. El resultado fue una lesión severa que terminó con varios huesos fracturados y una operación en la que le colocaron clavos y tornillos.

El posteo compartido por Javier Malosetti en Instagram (Foto: Instagram @javiermalosettiok)

Luego de la cirugía y tras varios días de reposo, acudió a su primera consulta con el traumatólogo y, a través de sus redes sociales, relató cómo vivió ese momento y la mezcla de emociones que lo atraviesa desde el accidente. “Hoy fue mi primer visita al traumatólogo luego de la operación, de ese día solo recordaba su sonrisa, capa y satisfecho acompañada de un par de ‘salió todo bárbaro’, aunque el miedo y la anestesia me impedían entender o asimilar mucho más de lo que decía, por lo que tenía muchas preguntas guardadas para hacerle”, escribió.

“No solo la primera visita al doc; fue mi primera salida luego de muchos días adentro, por lo que quise callejear un poco, unas buenas cuadras. Extrañaba salir a caminar, aun con un día como hoy, frío, húmedo y gris. Mi cita médica fue en un consultorio cerca del Colón, por lo que la experiencia en el espacio exterior se dio en lo más barroco del centro porteño, en los carteles se leía Lavalle, Corrientes, Diagonal Norte y calles así”, recordó.

Uno de los momentos más impactantes de la revisión llegó cuando el especialista retiró la inmovilización que cubría gran parte de la mano y el antebrazo. Aunque la imagen de los puntos y la atrofia muscular fue fuerte, el artista contó que sintió un enorme alivio al volver a tener contacto directo con su piel después de semanas de no poder hacerlo.

Así quedó la mano del artista tras su accidente (Foto: Instagram @javiermalosettiok)

“Me sacó todo el yeso y la venda que recubría la mano y parte del antebrazo, lo que fue un gran alivio. Más allá de la impresión de ver los puntos y toda la atrofia, era casi orgásmico el placer de volver a tocarme la piel de la palma y de las partes que se pueden tocar”, expresó.

Ahora toca una de las partes más importantes de la recuperación, que incluirá semanas intensas de kinesiología. “Seguimos hablando de las ocho semanas que ahora quizá sean 12, es lo que entiendo de los ‘2 a 3 meses’ que tiró un par de veces. Me mostró bien las partes donde se rompió, me contó bien los materiales que metió adentro y cómo. En diez días me sacan los puntos y comenzará la rehabilitación de la mano y de los dedos, de mi moral ya arrancó pero eso es más para largo”, señaló.

Ahora el bajista tendrá varias semanas de recuperación hasta poder volver a utilizar su mano con total normalidad (Foto: Instagram @javiermalosettiok)

En otro tramo de su escrito, el exbajista de Luis Alberto Spinetta hizo una analogía de su duro día con la situación económica del país: “Puede que mi juicio esté teñido del color del día que fue hoy, pero qué dureza todo. Empezando por la ciudad, los negocios que quedan funcionando como pueden, los que cayeron, la gente a pie, los laburantes y los otros que no son ni laburantes ni de a pie, los habitantes de la calle, rollos de frazadas sucias y patas desnudas. La mugre gana la escena y el cableado roñoso de vereda a vereda que ya nadie mira y a nadie parece importarle”.

Además, dejó una crítica punzante al gobierno de Javier Milei. “Un local de panadería gigante y vacío a la luz de una bombita en el medio, un pibe que baja bolsas de hielo de una vieja fiorino blanca, los teatros y sus obras con el elenco sonriendo lo más que puede en el ploteo de las puertas, las estrellas de la vereda caprichosísimas limosneando recuerdo a Olinda Bozan o Gogó Andreu. El apocalipsis libertario y todo su electorado deambulando roto y con la mirada sin ver, todo luce como un gran manotazo de ahogado sin retorno”, reflexionó.

Malosetti aprovechó su posteo para hablar sobre la situación económica y social del país (Foto: Instagram @javiermalosettiok)

Luego, al retomar el tema de su actual situación de salud, indicó que es muy molesto en esta época del año lesionarse, debido a que la ropa no queda como debería y el frío se cuela por esos pequeños espacios que quedan sin tapar. “Mi venda/yeso, ahora un poco mas pequeña, sigue sin caber en el puño de la campera, por lo que ando mitad vestido y mitad tapado, no es nada cómodo y es el otro motivo por el que me da paja salir. Es un verdadero alivio que no duela, aunque molesta y pica mucho la cicatrización", aseguró.

Por último, se tomó el tiempo de agradecer a todos aquellos que le enviaron mensajes de cariño y afecto en estos días tan complicados de su vida. “Recibí mucho cariño estos días, qué lindo se siente el acompañamiento amoroso de amigos, artistas, colegas, familia y de toda la gente que no conozco, pero que me acompañaron estos días. Algunos me recomiendan profesionales, otros me cuentan sus horribles accidentes para que me quede tranquilo y otros son más chistosos. Uno me dijo que me consiga un buen alumno para que toque con la izquierda y yo con la derecha; otros me citan a Django Reinhardt o al batero de Def Leppard. Me curan, me salvan y nunca voy a dejar de agradecerlo”, bromeó.

El bajista agradeció el apoyo de su gente durante su período recuperación (Foto: Instagram @javiermasolettiok)

“Una última cosa: La mítica casa de música Blues es ahora El mundo del cepillo”, concluyó. Rápidamente, el posteo se volvió viral con cientos de likes y mensajes de acompañamiento para el artista.