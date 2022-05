El vergonzoso momento de Florencia Peña con la pediatra de su hijo: le mandó una foto subida de tono por error

Florencia Peña no solo es conocida por grandes papeles que interpretó tanto en la pantalla chica como en el teatro sino que, en los últimos años, ganó popularidad por su manera de hablar sin filtros. Dentro del mundo de la farándula, es una de las artistas que menos pudor siente a la hora de compartir su vida íntima. Esta costumbre se exacerbó aún más con la llegada de La pu** ama (América), el ciclo nocturno que conduce y en donde no hay límites en cuanto a los temas que se discuten. Dentro de este marco, durante una reciente edición relató una impensada anécdota que incluyó un accidental intercambio de fotos subidas de tono.

El insólito error de Florencia Peña

Años atrás, Peña instauró el debate público sobre práctica del poliamor. En su momento, debió aclarar que ella y Ramiro Ponce de León -su futuro marido- tenían una relación abierta y que, si veían a alguno de los dos con otra persona, no se trataba de una infidelidad. A partir de ese momento, comenzó a ser más abierta con el público sobre su intimidad e incluso se volvió referente en áreas como el placer sexual y el disfrute, en especial el femenino. Ahora dio un pasó más allá y es embajadora oficial de una página de contenido para adultos, en donde mantuvo relaciones con otras reconocidas figuras del espectáculo.

Dentro de este contexto de no tabúes, relató durante su programa el insólito error que la llevó a enviarle una foto subida de tono a la pediatra de Felipe, su hijo menor. “Esto me pasa porque yo no veo, chicos. No veo y tengo chats muy pelo**dos en el teléfono que tengo que empezar a eliminar”, dijo, a modo de introducción.

Para contextualizar el incidente, explicó que tiene un grupo de amigas que se llama “Divorciadas con hijes” el cual es utilizado para charlar diversos temas. Uno de ellos es la vida sexual de cada una de las integrantes. “Nos mandamos un montón de cositas”, aclaró.

Florencia Peña junto a su futuro marido, Ramiro Ponce de León, y a Felipe, fruto de su relación Instagram - Archivo

“Pasó que María Ester, la pediatra del nene más chiquito, Felipe, me pide la foto de la credencial”, manifestó. “Me estaban haciendo las uñas, me estaban hablando, estaba con la rutina del programa, en el quilombo le mando una foto del cul... de uno que se iba a comer una amiga mía”, remató, entre divertida y avergonzada. Al mismo tiempo que decía eso, en la gran pantalla pudo verse la foto en cuestión, que mostraba a un hombre de espaldas en ropa interior.

Y agregó: “Desde radiografías de próstatas de maridos que ya no están, fotos de cualquier cosa, de chongos, fotos de minas que se comieron los chongos con los que ya no estamos pero que nos queremos morir. De todo. Y en este chat se me filtra este cul... que acabo de ver, que tampoco está tan mal, y se lo mando a la pediatra”.

Florencia Peña en el set de La pu** ama, el ciclo que conduce en América Ignacio Sanchez - La Nación

Finalmente, tras admitir que no sabe con certeza cuál es el nombre de la profesional, expresó a modo de disculpas: “Le digo a María Ester o María del Carmen, porque no sé cómo se llama, ‘doctora, si todavía no vio el cul..., bueno... disfrútelo’”.