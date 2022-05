La felicidad de Débora D’Amato al anunciar que está nuevamente embarazada: “Te esperamos amor mío”

La periodista Débora D’Amato anunció la feliz noticia de que está nuevamente embarazada. A través de unas tiernas imágenes con su hija Lola en la playa, compartió con sus seguidores la llegada de su segundo bebé. “Estoy de 12 semanas”, detalló en el programa A la tarde (América), donde trabaja como panelista.

“¡Te esperamos con toda la esperanza del universo, amor mío!”, escribió la expanelista de Intrusos (América) en su cuenta de Instagram. La publicación recibió cientos de likes y comentarios por parte de sus seguidores, quienes celebraron la buena noticia. Además, varias famosas le dejaron un mensaje felicitándola, entre ellas Mica Viciconte, Belu Lucius, Adriana Salgueiro, Andrea Estévez, María Carámbula y Fátima Flores.

Quienes también decidieron celebrar la noticia fueron los integrantes de A la tarde (América), el programa que tiene a D’Amato como panelista. Todo comenzó como el enigmático de un nuevo embarazo en la farándula. “Hay una periodista que está amorosamente embarazada y que nos pone tan felices y nos explota el corazón de amor...”, dijo Karina Mazzoco, conductora del ciclo.

Con una sonrisa en el rostro, agregó: “¡Es nuestra compañera Débora D’Amato!”. En ese instante entablaron una comunicación telefónica con la protagonista del embarazo mientras de fondo pasaban las imágenes que compartió la periodista en su cuenta de Instagram, donde posó con su hija Lola, con el mar y la arena de fondo, y en primer plano la panza donde crece su segundo bebé.

“Hace 15 días que no venís, la panza que pelaste corazón”, le expresó la conductora. Rápidamente, D’Amato respondió con un poco de humor: “Yo creo que pelé panza porque es la segunda...o segundo, no se todavía, pero como que salió de golpe. Mi médico se reía y me decía ‘¿no serán lentejas?’, dije que no, que me parece que no”.

Por otra parte, contó que en las próximas semanas descubrirá si espera una niña o un niño. “Hoy me hice una ecografía y me olvidé de todo de la etapa de Lola porque cuando vi la ecografía me largué a llorar. Para mi era un porotito pero no... ya estoy de casi 12 semanas y está todo armadito”, contó.

A su vez, sus compañeros le preguntaron sobre si hay similitudes entre el embarazo de su primera hija y este: “Con Lola tuve uno con una letra chica que nadie me contó. Pasó, pero fue terrible. Preguntame qué no tuve que es más fácil. En este caso, tanta medicación...sinceramente, estuve otra vez por tratamiento. Yo estoy hace rato con esta intención y mi cuerpo decía que no otra vez más”.

Además se refirió a cómo atraviesa este momento: “Me pegó muy feo, tanta medicación, tanta medicación me descompuso mucho en los primeros meses”. Sin embargo, y a pesar de los malestares remarcó el buen su buen presente personal. “Estoy muy feliz. Estoy pasando el segundo mejor momento de mi vida”, señaló.

También, aprovechó la comunicación para agradecer. “Tenga a la mejor conductora y a la mejor producción del mundo. Lo que a mi me han cuidado y me han protegido no me lo voy a olvidar nunca más en mi vida”, resaltó y de esta manera hizo referencia a que respetaron sus tiempos para dar la feliz noticia.

Por último, le agradeció a su compañera de camarín Cora de Barbieri, quien estuvo con ella cuando se enteró de la noticia. “Ella vio el momento en que yo recibía el positivo”.