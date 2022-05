Dan a conocer reveladores chats entre Facundo Arana y Romina Gaetani tras las acusaciones: “Sos de otro nivel”

Desde que Romina Gaetani se sentó en el living de LAM (América) y acusó de maltrato a Facundo Arana, la polémica en torno a sus dichos no paró de crecer. Los actores compartieron pantalla en Noche y día (eltrece) y, según reveló ella, hubo actitudes violentas y agresiones verbales. En medio del escándalo, el actor anunció que dejará todo en manos de la Justicia. En esa misma línea, en el programa conducido por Ángel De Brito, Yanina Latorre dio a conocer al aire una serie de chats entre los protagonistas de esta historia donde se muestra el vínculo que tenían tiempo atrás.

Gaetani tiene una extensa carrera en televisión y compartió novelas con galanes como Luciano Castro, Joaquín Fuerriel y Benjamín Vicuña. Sin embargo, su nombre volvió a sonar tras sus dichos sobre un excompañero de ficción: Facundo Arana. “Viví situaciones no gratas con él dentro de la novela. Me encontré con una cierta violencia de su parte que no estuvo buena. No está bueno entrar en detalles, pero él tuvo actitudes violentas conmigo”. En esa misma, línea continuó: “Que alguien te diga ‘si fueras hombre te cag... a trompadas’ es un montón”. Asimismo, relató un episodio ocurrido en la fiesta de la revista Paparazzi donde la trató de “put... fapolera”.

Si bien el actor no habló del tema públicamente y solo anunció por redes sociales que será representado por el estudio de Fernando Burlando, sí compartió con el programa de Ángel De Brito una serie de chats que tuvo con Gaetani que datan de abril de 2019 y refieren al vínculo con su colega, que en ese momento había lanzado su canción “De una pasión”.

Gaetani y Arana fueron compañeros en la ficción Noche y día Gerardo Viercovich

“Vas a ganar todos los premios del mundo. Sos de otro nivel Romi preciosa. Solo sabé que lo que te decía del suicidio era chiste. Quedate en la Tierra volando fuerte como hacés. La canción es un fuego y tu interpretación, todos los fuegos juntos. ¡Me encanto!”, le escribió Arana a Gaetani en uno de los mensajes tras ver el video.

La exChiquititas le respondió a través de un audio: “Hola Cachirulo, hablo porque si no, tardo un hue... en escribir. Lo presenté en Youtube para subirlo a las redes. Gracias, es hermoso lo que me pusiste. Te quiero. Dale, veámonos. Yo estoy tranca la semana que viene”.

Romina Gaetani sacó una canción con su banda La Rayada y se la compartió a su excompañero

A raíz de esto, él le preguntó si podía compartir el material musical con los medios y a través de sus redes sociales para promocionarlo: “Me quedo con la felicidad de ver que hiciste lo que dijiste que harías. ¡Y viviste! No es chiste. Mandame el video que lo subo a mi Instagram (…) Estoy orgulloso. Estoy contento Romi ¡Quedó increíble”.

Tras publicar el video en su Instagram, Arana lo acompañó con un texto que en su momento dio que hablar. “Me atrevo a recomendar esto porque vi a su intérprete casi morir consumida en su propio Arte. Hasta me dolió verla sufrir tanto en carne viva…no podía creer la intensidad que parecía que iba a terminar con tantos iluminados que no pueden convivir con aquello que no pueden manejar realmente. De verdad era mucho. Pensé que se iba a morir. Que se iba a lastimar. Que su cuerpo no iba a aguantar. Como Janis (Joplin) o Amy (Winehouse). Ni menos ni más. Pero de acá...”, expresó.

Asimismo, agregó: “No creo que le guste lo que escribo, pero yo vi todo eso. Se lo dije a ella en la cara. Pasó por el infierno. Y ahora vuela libre, pero se quedó por acá. Felicidades Punga. El mundo te queda chico... Pero te quedaste”.

Salieron a la luz chats entre Romina Gaetani y Facundo Arana

Gaetani le respondió con una foto de su cara y un corazón. Ante esto Yanina Latorre, opinó: “Él entendió que esa foto era algo que él entendió como ‘qué bueno, qué lindo’, le puso un corazón y le dijo ‘me dio mucha felicidad, estoy realmente contento’, como un guiño”.

Además, contó como finalizó la conversación en ese momento. “Romina le dice ‘chau me voy, bancame un cacho que estoy todavía escuchando mensajes y después te llamo’” . Ahí quedó, pero él entendió que ella había leído su posteo”.

Sin embargo, revelaron que esto no fue así. “En el medio de la vorágine ella no lo leyó”, remarcó Pía Shaw.

Facundo Arana hizo un posteo en su Instagram para recomendar la canción de la actriz Alejandro Guyot

La reacción de Facundo Arana tras los dichos de Romina Gaetani

Tras las declaraciones de la actriz, Arana decidió llamarse a silencio y hasta el momento se comunicó con un mensaje a través de sus historias de Instagram, donde de forma escueta contó que será patrocinado por el estudio de Fernando Burlando.

Facundo Arana confirmó que Fernando Burlando será su representante legal (Foto: Instagram @facundoaranatagle)

Asimismo, otras figuras se sumaron al conflicto. María Susini, la esposa de Facundo, salió a defenderlo públicamente, mientras que Maju Lozano se puso del lado de la actriz y recordó que ella también tuvo una experiencia similar de maltrato tiempo atrás.