El duro mensaje de Pata Villanueva a Valeria Lynch tras su separación

Pata Villanueva le devolvió el guante a Valeria Lynch.

Semana atrás Pata Villanueva confesó en Incorrectas, el programa que conduce Moria Casán en América, que década atrás sufrió una infidelidad de parte del empresario teatral Héctor Cavallero quien mantendría en paralelo una relación con Valeria Lynch.

"Nos casamos en tres meses. Pero cuando yo estaba embarazada, con 23 años y mientras me sentía fea, empezamos a buscar protagonistas para la obra Rocky Horror Show. Entonces lo vi cuando se enamoró de Valeria Lynch . Se quedó impresionado al verla cantar", reveló.

Desde entonces parece que la herida no cerró para Pata Villanueva y que el remordimiento sigue a flor de piel. En plena polémica por la separación de Valeria Lynch con Cau Bornes tras 13 años de relación, aprovechó la situación para ventilar la vieja disputa que mantiene con la cantante con un tuit fulminante.

Valeria Lynch contó que hace varios meses que están separados con Cau Bornes. Crédito: Instagram

"Valeria se separó, ¿viste cómo duele?, a mí me pasó con vos, yo tenía una hija y vos tenés una hija postiza que adorás, la vida cobra las cagadas que nos mandamos, a mí también me las cobro. Espero lo tomes lo mejor posible. Gracias por entender.", publicó.

En el sillón de Moria Pata relató más detalles de ese mal momento que aún no puede olvidar: "Había cosas que no me gustaban mucho, entonces un día, después de haber tenido a la bebé, fui a la oficina y encontré un papel que decía: 'Mi amor, te espero dónde siempre, yo'. Y había un corazón colorado. Así que lo encaré y me lo negó. Hasta que me dijo que había sido sólo una vez, cuando yo estaba embarazada y que no le había gustado. Pero no me quedé con eso. Y al día siguiente la llamé a Valeria y le dije que quería hablar con ella. Me lo confirmó por mentira-verdad. Le dije que Héctor me había contado todo. Y ella me confirmó que estaban juntos y no había sido sólo una vez. Volví a casa y le dije: 'Andate, ¿qué valija querés?'", recordó.

Entre risas agregó que estaba tan triste que se fue a Europa con una amiga, dejando a su hija de nueve meses con su ex suegra. "De casualidad conseguimos un cuarto en el mismo hotel que estaba Monzón. Y cuando nos vio me dijo: '¿Qué haces acá? ¿Vos no estabas con el enano?' En referencia a Caballero, a quien odiaba porque había estado con Susana. Le conté que me había engañado, entonces hizo que para ver la pelea me sentaran en una mesa al lado de Jean Paul Belmodo y Alain Delon. Ganó y me decía: 'Me diste suerte'", aseguró.