El duro momento del hijo de Fatboy Slim: “Mis papás no me pasan dinero y me cuesta comprar pan”

El hijo del famoso DJ inglés Fatboy Slim contó que su padre, cuyo nombre real es Norman Cook, no le pasa ningún dinero para que pueda ser “auto-suficiente”. Según les señaló a los medios británicos, su bolsillo está flaco: “Tengo problemas hasta para comprar pan”.

Woody Cook es hijo del músico y la presentadora de la BBC, Zoe Ball, que formaron un matrimonio de más de 15 años hasta 2016, cuando se separaron. Juntos suman un patrimonio de 35 millones de libras esterlinas de las que Woody, de 20 años, parece no estar viendo nada, aunque según él se trata de una decisión personal.

Woody Cook, hijo de Fatboy Slim, contó que decidió no ser un "hijo de fondo fiduciario".

“Mis padres me dejaron completamente seco. Su postura es: ‘¿Querés ser un chico de fondo fiduciario o querés trabajar?’. Yo quiero trabajar, así que soy auto suficiente”, contó al Daily Mail. “No tengo un préstamo estudiantil, hago todo por mi cuenta. El otro día ni podía comprar pan, pero estoy trabajando en eso”, profundizó sobre su situación económica.

Parece que Woody ya se está haciendo un camino hacia los flashes: fue una de las figuras de la última ceremonia de los premios Attitude, celebrados la semana pasada para premiar a la comunidad LGBT británica. Cook, que contó que es bisexual en 2018, llegó a la alfombra roja con un vestido de bodas blanco con inscripciones en grafiti negro, que llamó la atención de los fotógrafos y llegó a los tabloides del Reino Unido.

La carrera de Fatboy Slim

Algo que Woody Cook dejó en claro es que sus padres le dijeron que ellos “se rompieron el lomo” trabajando para conseguir la fortuna que hoy poseen. En el caso de Fatboy Slim, se trata de una trayectoria que se remonta hasta 1985, cuando era bajista de la banda indie The Housemartins, recordada en el Reino Unido por su hit “Caravan of love” (’Caravana de amor’).

Después de su paso por la banda, que se separó en 1988, empezó su camino en la música electrónica a través del house, el género que popularizó este tipo de música en el Reino Unido. Su primer éxito llegó en 1989 con la canción “Blame It on the Bassline”, (’Culpá a la línea de bajo’) que firmó con su nombre de nacimiento.

En 1996 adoptó el nombre con el que llegaría a la fama. En una entrevista con la radio estadounidense NPR, Cook contó que Fatboy Slim (’Gordo flaco’), “no significa nada”: “Dije tantas mentiras al respecto que ya no me acuerdo cuál es la verdad. Es sólo un oxímoron -una palabra que no puede existir, algo que me calza- es algo bobo e irónico”.

Cook editó cuatro discos entre 1996 y 2004 y una serie de singles posteriores que tuvieron gran repercusión y millones de vistas: Praise You, Weapon of Choice y Right Here Right Now son los nombres de algunos de ellos que todavía resuenan en la memoria de los oyentes.

Además, es dueño del 12% del Brighton Hove Albion, el equipo de fútbol de la ciudad de Brighton, en la que realizó la mayor parte de su carrera profesional. Parte de un patrimonio millonario del que su hijo no se beneficia, aunque al parecer, de común acuerdo.