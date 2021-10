Ranking de Netflix Argentina: de El juego del calamar a Ma, las 10 series y películas más vistas este 11 de octubre

Netflix es la plataforma de streaming más utilizada en la Argentina, con 4,5 millones de usuarios activos que cada día recorren su catálogo. La oferta de títulos se renueva constantemente: cada semana se introducen novedades que tientan a los usuarios. Por este motivo, el top 10 de series y películas más vistas en nuestro país cambia casi a diario. Este 11 de octubre, se mantiene en el primer puesto El juego del calamar, la exitosa serie coreana de suspenso, seguida por la emotiva miniserie Las cosas por limpiar y por la película de Marvel Venom, que escaló en el listado tras el lanzamiento de su secuela Venom: Carnage liberado.

A continuación, un repaso por las producciones que lideran el ranking en Netflix Argentina.

1. El juego del calamar

Título que engrosa la abultada oferta del género del suspenso, esta vez con un material producido en Corea. La primera temporada muestra a un grupo de desesperados que decide participar en un juego para niños, sin saber que, de no ganar el millonario premio, el costo será sus propias vidas. | Ver El juego del calamar

Tráiler oficial de El juego del calamar de Netflix

2. Las cosas por limpiar

Esta miniserie de 10 episodios sigue la historia de una mujer que abandona su casa para escapar de un marido golpeador y abusivo. Sin lugar donde vivir ni nada que comer, acepta un trabajo de empleada doméstica mientras lucha contra viento y marea para definir su propio valor y conservar la custodia de su hija. | Ver Las cosas por limpiar

Tráiler oficial de Las cosas por limpiar

3. Venom

El periodista Eddie Brock intenta desenmascarar al genio científico Carlton Drake, el célebre fundador de la Fundación Vida y lucha a muerte contra este después de fusionarse con un simbionte alienígena que le otorga sus poderes. El adrenalínico film del antihéroe de Marvel, estrenado en 2018, escaló en el ranking tras el lanzamiento en cines de su secuela Venom: Let There Be Carnage. Está protagonizado por Tom Hardy, Michelle Williams y Riz Ahmed. Ver Venom

Trailer de Venom - Fuente: Sony Pictures

4. La venganza de las Juanas

Primera temporada de 18 episodios de esta nueva producción mexicana basada en un culebrón colombiano. El disparador del relato toma como punto de partida una marca de nacimiento que llevan en su piel cinco mujeres, quienes deciden investigar qué y quién provocó tal anomalía. Con una impronta de drama social, la ficción está protagonizada por Juana Arias, Sofía Engberg, Oka Giner, Renata Notni y Zuria Vega. | Ver La venganza de las Juanas

Tráiler oficial de La venganza de las Juanas

5. Grey’s Anatomy

La icónica serie Grey’s Anatomy tiene novedades. Estrenada un 27 de marzo de 2005 y con más de 16 años al aire, la historia protagonizada por Ellen Pompeo llegó a su temporada número 17. Al igual que en las anteriores, la nueva entrega sigue los pasos de Meredith Grey, una médica que debe enfrentarse a complejos casos en el hospital mientras hace malabares para equilibrar su trabajo con su vida privada. | Ver Grey’s Anatomy

6. El caso Hartung

Basado en la novela del guionista y escritor Søren Sveistru, esta serie reúne los elementos más puros del thriller psicológico. Producida en Dinamarca, relata el trabajo de los investigadores por desentrañar misteriosos crímenes en lo que era una apacible suburbio de Copenhague. El asesinato de una joven, encontrada muerta en su colegio, desata el temor de toda la población. Danica Curcic y Mikkel Boe Følsgaard encabezan el reparto de esta historia que fue un best seller literario. | Ver El caso Hartung

Tráiler oficial de El caso Hartung

7. Culpable

Jake Gyllenhaal vuelve a Netflix con un thriller que ya ha dado de que hablar. La película se enfoca en Joe Baylor, un operador del centro de emergencias de la ciudad de Los Ángeles que recibe un extraño llamado. A medida que avanza la comunicación, se da cuenta de que se trata de una mujer cuya vida está en peligro y habla en clave para obtener ayuda. | Ver Culpable

Tráiler oficial de Culpable

8. Ma

El 7 de octubre, Netflix sumó una película de 2019 que ya se convirtió en uno de los últimos sucesos de la plataforma. Se trata del film de terror psicológico Ma, producido y dirigido por Tate Taylor, que cuenta la historia de una misteriosa mujer solitaria que intenta acercarse a un grupo de jóvenes. Para lograrlo, la mujer organiza una fiesta en el sótano de su casa, pero lo que comienza como un gesto de hospitalidad deviene en una peligrosa obsesión. | Ver Ma

9. Sex Education

Tras el estreno de su nueva temporada, Sex Education vuelve a ubicarse entre los títulos preferidos de la plataforma. La trama gira en torno a la vida sexual de los adolescentes de una escuela británica y toca con realismo temas vinculados a la educación sexual. A medida que se conoce a cada uno de los personajes, el espectador se adentra en sus vidas, sus intereses y sus primeras experiencias. | Ver Sex Education

Trailer de la tercera temporada de Sex Education

10. Hay alguien en tu casa

La novela de Stephanie Perkins cuenta con su versión cinematográfica dirigida por Patrick Brice. Con fidelidad al original, el film recrea la pesadilla que viven los jóvenes de una aldea rural que se ven envueltos en situaciones criminales ante el acecho de un enemigo que sembrará con sangre el lugar. Protagonistas: Théodore Pellerin, BJ Harrison y Burkely Duffield. | Ver Hay alguien en tu casa