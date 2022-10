El duro relato de Santiago Giorgini en La Peña de Morfi sobre el incendio en su casa: “Me desperté ahogándome”

escuchar

Los bomberos les dijeron que fue “un milagro” que salieran vivos. El fin de semana pasado, Santiago Giorgini y Juli León vivieron un episodio muy dramático: su vivienda se incendió tras una falla mecánica en el secarropas, que propagó el fuego en toda la casa. La pareja relató lo sucedido a través de las redes sociales y este domingo, el chef de La Peña de Morfi (Telefe) habló sobre el hecho en el programa: “Se quemaron los recuerdos de las chicas”, se lamentó.

León y Giorgini dormían la siesta cuando se produjo el incendio. El olor a humo y los gritos de los vecinos los alertaron de que su casa se quemaba y el chef trató de apagar las llamas con el matafuegos. “Me desperté ahogándome”, reveló. Sus hijas, Violeta y Nina, de 19 y 21 años, no estaban. La mujer buscó desesperada a su perrita, Tita: “No aparecía y no pensaba irme sin ella. Por suerte, la encontré y estaba bien”.

“Estoy bien, estamos vivos”, expresó Giorgini, en diálogo con Jey Mammon, este domingo en La Peña de Morfi. “Se perdió lo material, pero no pasa nada. Fue una falla mecánica en el secarropas, que quemó las cosas de la baulera y los recuerdos de las chicas cuando eran pequeñas.

El conductor del programa le mostró su apoyo al chef tras el dramático suceso: “Casi no la cuenta. Está vivo de milagro. Queremos que sepas que te amamos”, le dijo en vivo.

Juli León relató el dramático episodio que vivió junto a Santiago Giorgini. Instagram: madreinargentina

León describió el suceso como “una pesadilla, de esas de las que una se levanta empapada en sudor” y agregó: “Todo era humo”. Por su parte, el chef apuntó: “No fue un cortocircuito. Fue el motor que se quemó y prendió fuego. Era un secarropas, pero podría ser cualquier otro artefacto. Para los que preguntan por la marca, ese no es un dato relevante. Era excelente y no me parece bien difamar”.

“Ojo con dejar los electrodomésticos prendidos”

“Seguimos shockeados, pero estamos seguros de algo: que si nos preguntaran qué salvaríamos de la casa en un incendio, contestaríamos ‘nada de nada, solo nosotros’. La vida es un regalo precioso. Gracias, universo, por dejarnos seguir acá. Gracias a los mejores vecinos del mundo y a todos los que se movilizaron enseguida para rescatarnos: a los bomberos, que llegaron rápido y fueron muy amorosos con nosotros, a la Policía y al SAME”, compartió León en su perfil de Instagram; junto a las imágenes de la vivienda, con las paredes negras, los muebles deshechos por el fuego y el piso repleto de restos de materiales.

La pareja compartió imágenes del resultado de la vivienda atacada por el incendio. Instagram: madreinargentina

El matrimonio compartió su relato también con el objetivo de que todos tomen conciencia sobre el hecho de dejar encendidos algunos aparatos mientras se duerme o se ausentan de la casa. “Ojo con dejar los electrodomésticos prendidos e irnos a dormir. Miren esta terrible experiencia”, apuntó una usuaria de la red social. “Nunca voy a dejar artefactos en funcionamiento si no estoy cerca para controlarlos”, agregó otra.

León concluyó: “Nos esperan semanas complicadas. La casa quedó inhabitada por el hollín. Seguimos muy movilizados, conmovidos y agradecidos”.