La confesión de Rodrigo Vagoneta: "Tengo un problema con las adicciones"

Rodrigo Rodríguez contó detalles de su lucha contra el alcoholismo.

19 de junio de 2019 • 17:54

Luego del testimonio de Claribel Medina en el programa PH: Podemos Hablar, en el que confesó su adicción al alcohol, el actor Rodrigo "Vagoneta" Rodríguez se animó a dar su testimonio en Pamela a la tarde.

El humorista, conocido por su paso por ShowMatch y su participación en varias revistas teatrales, contó que desde hace tres años está en tratamiento por su alcoholismo, enfermedad que lo llevó a un punto sin retorno hasta que dio con un grupo de autoayuda que lo ayudó a superar el duro momento: "Yo toqué fondo. Es una enfermedad de la que se puede salir. Hoy me puedo divertir sin tomar".

Rodrigo Rodríguez en Pamela a la tarde: "Llegó un momento en el que mi vida se volvió ingobernable". 03:25

Video

Además, dio detalles de cómo perdió el control hasta de sus propios actos: "Llegó un momento en el que mi vida se volvió ingobernable. Terminaba de trabajar a las siete y a las ocho ya estaba tomando. El alcohol gobernaba mi vida. Necesitaba un día libre para tomar, no me podía dormir si no consumía una botella de vino. También tomaba fernet puro como café. Esto toma un protagonismo que te saca libertad y te saca felicidad. Hasta que un día mi hermano y mi papá me vinieron a buscar al trabajo, preocupados por mi situación. Y desde hace tres años ya no tomo más".

Sin embargo, contó que su recuperación es una lucha constante para mantenerse sobrio: "También soy adicto al cigarrillo. Tengo un problema con las adicciones". Y agregó: "Papelones tuve un montón, pérdida de la memoria, no saber cómo llegué a casa, por ejemplo. Cuando se me trataba la lengua en el teatro me daba mucha vergüenza por el público. En una temporada con Miguel Ángel Cerutti casi me desmayo en el escenario y por eso me suspendieron un día. Ese mal momento fue una de las cosas que me ayudaron a reaccionar".