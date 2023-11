escuchar

Con motivo de las últimas dos ventanas de las Eliminatorias de cara al Mundial 2026, los campeones del mundo abandonaron, temporariamente, sus respectivos clubes para ponerse a disposición de la camiseta albiceleste. La primera cita fue el jueves ante Uruguay en La Bombonera, donde el conjunto de Marcelo Bielsa se impuso por 2-0 y rompió la racha ganadora de “La Scaloneta”. El último encuentro del año, en tanto, será este martes ante Brasil en el Estadio Maracaná. Los jugadores ya están en Río de Janeiro y se preparan para regresar al lugar en el que levantaron la Copa América.

Pero, entre partido y partido, algunos futbolistas optaron por salir de la concentración en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Ezeiza y pasar un tiempo distendido y relajado. Uno de ellos fue Julián Álvarez, quien aprovechó para asistir a un recital en el Estadio Vélez Sarsfield. Como era de esperar, su presencia no pasó desapercibida y causó furor en las redes sociales. ¿A quién fue a ver? Nada más y nada menos que a Abel Pintos.

Con localidades agotadas, Abel Pintos hizo vibrar a más de 70 mil personas con su show "Amores & Rarezas" ELYON PRODUCCIONES

Abel Pintos se presentó en el Estadio Vélez Sarsfield con "Amores & Rarezas" uno de los shows más importantes de su carrera ELYON PRODUCCIONES

El viernes 17 y el sábado 18 de noviembre, el intérprete de “Sin principio ni final” se subió al escenario del Estadio Vélez Sarsfield en el marco de su concierto “Amores & Rarezas”, con producción general de Plan Divino. Con localidades agotadas, hizo vibrar, cantar y emocionar a más de 70.000 personas. A lo largo de casi tres horas, y siguiendo el título del show, Abel Pintos hizo un viaje por su propia música, por sus “amores” en referencia a sus clásicos temas como lo son “Sueño Dorado”, “Aquí te espero” y “No me olvides”, entre otros.

Asimismo, también navegó por sus “rarezas”, por esas canciones que nunca antes interpretó en vivo o por aquellas que la “familia abelera” quería escuchar desde hace tiempo. El artista interpretó “Canta”, un tema de su disco de 2007, “La Llave”.

Pero, Pintos no solo sorprendió a su público al sumar a su repertorio algunas canciones inesperadas, sino que también contó con invitados de lujo, tanto arriba como abajo del escenario.

Espectadores de lujo, Julián Álvarez y Marcos Acuña, junto a sus parejas, disfrutaron del show de Abel Pintos ELYON PRODUCCIONES

El viernes, el jurado de The Got Talent Argentina (Telefe) recibió sobre las tablas a Luciano Pereyra, quien se sumó para cantar “Tiene tu amor”. El sábado, en tanto, dijeron presente Santiago ‘Chano’ Moreno Charpentier, con quien Abel compartió, “Espejo” y por último estuvo Emanuel Noir, con quien realizó una versión de uno de sus mayores hits, “No me olvides”.

Pero, eso no fue todo, porque el show “Amores & Rarezas”, tuvo otro invitado especial que no pasó inadvertido y presenció el espectáculo a muy pocos metros del escenario. El viernes, Julián Álvarez dijo presente junto a su novia Emilia Ferrero y por otro campeón del mundo, Marcos “Huevo” Acuña y su esposa Julia Silva. Ambas parejas son grandes amigas y disfrutaron de una noche increíble.

En un video que se viralizó en las redes sociales se pudo ver a “La Araña” justo abajo del escenario vestido con un buzo modelo canguro con capucha de color marrón. Si bien quiso pasar inadvertido, una fan retrató el momento en el que el delantero, con las manos en los bolsillos, tenía la mirada fija en el escenario a la par que demostraba que sabía la letra de “Motivos”.

Las imágenes causaron sensación y los usuarios no tardaron en reaccionar al ver al delantero del Manchester City en “modo show”, incluso lo compararon con el personaje de Spider Man. “Es el mismísimo Peter Parker”; “Es Peter Parker cuando está disfrutando de algo y de repente desaparece”; “Qué increíble persona Julián Álvarez”; “Se sabe la letra, el loco, qué tipazo”, fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en X (antes Twitter).