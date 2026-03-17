Ricardo Arjona vuelve a Córdoba: fecha, lugar y cómo comprar las entradas
En medio de la gira Lo que el seco no dijo, el cantautor guatemalteco regresa a la capital provincial después de tres años para desplegar un show único
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Ricardo Arjona regresa a la Argentina en mayo y lo hará con su gira Lo que el seco no dijo. En medio de sus shows en el Movistar Arena de Buenos Aires, el guatemalteco visitará la ciudad de Córdoba, en la que tres años atrás ofreció un último recital. Enterate de cómo comprar las entradas y en qué fecha viene.
De acuerdo a Quality Producciones, el evento tendrá lugar el 15 de mayo en el estadio Instituto de la capital cordobesa, que cuenta con una capacidad para aproximadamente 26.000 espectadores. Esta fecha se sumó como parte del tour integral por la Argentina, que tendrá inicio el 1 de mayo y se extenderá hasta el 24 del mismo mes.
Cuándo y dónde comprar las entradas para ver a Ricardo Arjona
Este martes 17 de marzo, a partir de las 13 horas, se habilitará la venta de tickets online a través del portal web entredauno.com. Según se indica, las tarjetas Naranja X y Cordobesa cuentan con cuotas sin interés.
Para adquirir las entradas es necesario registrarse previamente en el puesto de venta con una dirección de mail y, tras realizar la compra, llegará el boleto a la misma con un enlace para descargarla o contar con la versión digital que podrá presentarse al momento del recital.
Cuánto cuestan las entradas
La expectativa por la llegada de Arjona a Córdoba es alta y los fanáticos se preguntan de cuánto es el valor de los tickets de ingreso. Según El Doce, irán desde los $110.000 hasta los $350.000. Además, se deberá sumar el service charge correspondiente.
Qué se sabe del show de Ricardo Arjona en la Argentina
El cantante guatemalteco regresa al país en el contexto de su tour latinoamericano. Por fuera de Córdoba, las fechas para verlo en el Movistar Arena de Buenos Aires son las siguientes: 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 23 y 24 de mayo; todas ellas figuran como agotadas, por lo que se agregó un día más, el 19 de mayo, y de esta manera se rompió con el récord histórico de 13 funciones.
La producción adelantó que no se trata de un concierto convencional, sino de una “experiencia para los sentidos”. La puesta en escena está diseñada para ofrecer un recorrido cinematográfico y emocional por sus más grandes éxitos. Asimismo se integran sus nuevas canciones en un destacado despliegue técnico.
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