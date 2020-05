El fallecido cantante Sergio Denis tuvo un inmenso gesto con un fanático que emocionó a todos en uno de sus shows Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de mayo de 2020 • 14:16

En las últimas horas se conoció la triste noticia de la muerte de Sergio Denis . A sus 71, el artista estaba internado en una clínica de rehabiltación de la Ciudad de Buenos Aires, tras caer en marzo de 2019 de una altura de tres metros desde el escenario del Teatro Mercedes Sosa de San Miguel de Tucumán y sufrir heridas de gravedad. La noticia fue confirmada a LA NACION por allegados al artista.

La obra de Sergio Denis estuvo marcada por sus letras emotivas , que en muchas ocasiones referían al amor de pareja , pero también al amor entendido en un sentido amplio: entre padres e hijos, entre amigos, y de cualquier persona que manifestara cariño por otra.

Pocos años antes de sufrir el terrible accidente que protagonizó en Tucumán, el artista vivió un emotivo momento junto a su público al leer la carta de un fanático que aseguró que Denis le había cambiado la vida. "Nunca hago cosas así, pero esto es muy especial", anunció el cantante en un show de 2013. "Es muy duro pero hay que escuchar también las cosas que duelen", le dijo a su público desde el escenario.

Con un papel en sus manos, y visiblemento emocionado leyó el mensaje de un seguidor mientras el público, atento, lo escuchó. "Querido Sergio, me tomo el atrevimiento de escribirte para contarte una historia que te involucra indirectamente con una canción", dijo Denis. En el texto, un hombre le relata que en 1989 tuvo una suerte de revelación gracias a su canción "Gigante chiquito". "Un año antes de esa fecha, mi esposa se vino con los chicos a vivir a Chascomús para que empezaran el colegio. Soledad tenía 4 años y Sergio, el más fanático tuyo tenia 2", leyó el cantante sobre el escenario.

"Yo estaba trabajando en el campo como tractorista y estaba hasta 29 días sin ir a casa y, por lógica los chicos no me veían. Cuando yo llegaba a las 23, mi esposa los despertaba para jugar hasta que se dormían de nuevo. Al día siguiente, yo me iba a las 4 de la mañana al campo otra vez a trabajar", continuó el cantante, siguiendo la lectura de la emotiva carta.

"Un día, estaba arando y no sé que le pasó a la máquina", leyó. "Algo falló y me fui a la casilla y para arreglar la rueda, puse la radio para escuchar buena música y sonó 'Gigante chiquito', que me hizo pensar mucho en su letra", agregó.

"Gigante chiquito es una letra escrita de un padre para un hijo: "Que en tus ojos me miro / Amigo, querido / Travieso, bandido / Yo soñé / Y eras mi sueño hijo mio / Ayudame / A entender la vida / A querer ser bueno / Ayudame / A creerte siempre / A escucharte siempre", asegura la composición que Denis incluyó en el álbum La vida vale la pena (1997)

Con la voz entrecortada, el cantante continuó la lectura en vivo: "Me di cuenta que por querer que mi familia tuviera lo mejor, me estaba perdiendo lo mas lindo de ella, que era ver crecer a los chicos y estar con mi esposa", dijo. "Por supuesto está de mas decirte que me puse a llorar como una criatura al darme cuenta el tiempo que estaba perdiendo al no estar con ellos. Te aseguro que no me va a alcanzar la vida para agradecerte por cambiarme la vida".

Tras leer la carta, Denis volvió a mirar el público y le costó retomar la palabra. "Te mando un abrazo grande", dijo sobre el escenario al autor del mensaje. "A todos nos pasa algo con las canciones y por eso estamos juntos. Es muy conmovedor leer este tipo de cosas, creo que nunca es suficiente abrazar tanto a los que unos quiere", aseguró. "No te sientas tan mal, creo que todos entienden el esfuerzo que hacías", le dijo al hombre. "Cada uno ama de la manera que puede y seguramente el amor que diste fue valorado", aseguró.