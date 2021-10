El emotivo homenaje a Agustina Fontenla, la exparticipante de Bake Off Argentina que murió por Covid

Se están por cumplir cinco meses de la muerte de Agustina Fontenla, exparticipante de Bake Off Argentina (Telefe). Siempre recordándola, su familia decidió rendirle homenaje en su lugar preferido: el mar. Allí lanzaron una piedra con el nombre de la abogada de 31 años que falleció luego de haber estado varios días internada con Covid-19.

Embarcados en una lancha en dirección al Golfo de San Matías, los padres de quien fue abogada de profesión, pero pastelera de corazón, pintaron en una roca el nombre de su hija en color blanco y la arrojaron al agua.

Agustina Fontenla, de Bake Off Argentina, fue homenajeada por sus padres (Crédito: revista Pronto)

“La piedra que representa a nuestra hija, ahora reposa en el fondo del mar del golfo de San Matías”, expresó Julio Fontenla en declaraciones a la revista Pronto al dar detalles del homenaje.

Acerca del lugar elegido, el hombre explicó que era uno de los sitios preferidos de Agustina y que cuando necesitaba tranquilidad iba allí.

La historia de Agustina Fontenla, la exparticipante de Bake Off Argentina

La joven abogada cobró popularidad por su paso en el programa de Telefe, donde logró ubicarse entre los cuatro mejores pasteleros del certamen. Allí se ganó no solo el cariño de sus compañeros y el jurado, sino de gran parte del público.

Agustina Fontenla era una de las participantes más queridas de Bake Off; falleció esta mañana por coronavirus Instagram: @agus.bakeoff

En una de las emisiones del ciclo contó que si bien había estudiado abogacía, era una apasionada de la pastelería y que a veces la gente no entendía eso.

“Mucha gente cuando me ve piensa que soy una abogada que cuando está aburrida hace pastelería, que es un hobby. La verdad que no. Los últimos finales de la carrera me la pasé llorando porque yo quería cocinar”, expresó en ese momento.

Cuando quedó eliminada, regresó a Río Negro y comenzó un emprendimiento de tortas y preparaciones dulces al que le iba muy bien.

A finales de mayo de este año se contagió de Covid-19. Debido a la gravedad de su cuadro, fue trasladada desde su San Antonio Oeste natal hasta un hospital en la capital de Río Negro. Murió luego de pasar cuatro días en terapia intensiva. La noticia generó conmoción entre sus exconpañeros y sus seguidores.

Cuando meses atrás comenzó la nueva temporada de Bake Off, Damián Betular, que conoció a Fontenla porque en esa edición también fue jurado, no quiso dejar de recordarla. Muy emocionado, se dirigió a los nuevos concursantes y les expresó: “Es muy difícil que hoy ya no esté entre nosotros, pero quiero que en cada un de sus sueños y en cada torta que me presenten, Agus esté presente”.