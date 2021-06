Murió Agustina Fontenla, exparticipante de Bake Off, tras agravarse su cuadro de coronavirus

Murió Agustina Fontenla, exparticipante de la última edición de Bake Off Argentina, esta madrugada, en la ciudad de Viedma. La abogada, de 31 años, se encontraba internada en terapia intensiva debido a complicaciones en su cuadro de coronavirus y en las últimas horas su condición se había agravado.

Oriunda de San Antonio Oeste, había sido trasladada a la capital de Río Negro hace cuatro días para recibir atención médica debido a una neumonía bilateral. En las primeras horas de la mañana fue su familia quien confirmó la noticia de su deceso a la prensa e informó que sus restos serán trasladados al cementerio Parque de Paz para su cremación.

La pastelería su pasión

“Mucha gente cuando me ve piensa que soy una abogada que cuando está aburrida hace pastelería, que es un hobby. La verdad que no. Los últimos finales de la carrera me la pasé llorando porque yo quería cocinar”, había contado en una de las emisiones del reality show, del que fue finalista y en donde se ganó el cariño tanto de sus compañeros como de los jurados (Christophe Krywonis, Damián Betular y Pamela Villar)

La despedida de Agustina Fontenla de Bake off Argentina

Gracias a su participación en el programa de Telefé, Fontenla había logrado darle un giro a su vida y dedicarse a su pasión por la cocina. De vuelta en Río Negro, inició un emprendimiento en su pueblo que lleva su nombre, en el que además de preparar postres, tortas y otras exquisiteces, daba cursos de pastelería.

