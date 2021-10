Llanto en Bake Off Argentina: Gino estalló tras fallar en la especialidad de Damián Betular

Gino Minnucci estuvo a punto de rendirse durante el desafío en Bake Off Argentina (Telefe) de este miércoles. Entre nervios y mucha ansiedad, el pastelero se mostró derrotado al no lograr la consigna.

El desafío múltiple del día consistió en la especialidad de Damián Betular: ¡macarons! Los concursantes debieron preparar tres docenas de ellos, cada una con diseño y sabor distintos.

Como es usual en cada entrega del programa, los competidores dieron lo mejor de sí, pero Gino no estuvo a la altura. Desde la preparación de las mezclas ya lucía derrotado y todo parecía indicar que no iba a tener una buena performance.

Gino Minnucci, abatido tras la devolución del jurado en Bake Off Argentina (Telefe) (Crédito: Captura Telefe)

“Estás como medio abatido, ¿no?”, le preguntó Paula Chaves al joven cuando se acercó a su mesa de trabajo. Tras cámaras, Gino dijo que no quería saber más nada con la prueba del día.

Pero el estrés del pastelero no quedó allí. Luego de presentar sus macarons y luego de que el jurado evaluara sus preparaciones, no pudo más con la presión y empezó a llorar.

Gino rompió a llorar tras la devolución del jurado en Bake Off Argentina

Fue Pamela Villar quien comentó que no lo veía bien al joven. “Estoy triste, no sé, estresado”, expresó de brazos cruzados y cabizbajo, una actitud bastante inusual para el pastelero, que siempre está de muy buen ánimo aunque a veces no reciba las mejores devoluciones.

Sin embargo, la jurado tuvo unas palabras de apoyo para él. Dolli Irigoyen también se unió a Pamela. “Gino, no me gusta verte triste”, comenzó la reconocida chef. Mientras tanto, las lágrimas rodaban por la mejilla del particpante.

“Tenés mucho talento como cocinero, pero siempre tomás esas determinaciones a último momento de decir ‘no, esto no me va a salir y lo dejo por la mitad’, cuando en realidad hay que intentarlo siempre e ir por más”, le aconsejó Irigoyen.

Gino Minnucci, abatido en la prueba de los macarons en Bake Off Argentina (Telefe)

Damián Betular también fue empático frente al estado de ánimo del concursante y lo alentó a creer más en él y en sus capacidades. Primero le pidió que probara uno de los macarons que entregó al jurado y que para el chef especializado en pastelería estaban crocantes y muy bien de sabor.

“Tenés que tener más confianza en vos, Gino. No te castigues tanto... Tenés que estar empoderado y con mucha confianza”, le recomendó.

Sin embargo, pese al momento tan gris para el pastelero, no perdió su chispa. En un momento de la devolución, comentó que bajó los brazos antes de tiempo y Paula intervino para animarlo. Con picardía, manifestó: “Bajé los brazos, todo se me bajó”. Acto seguido protagonizó otro cruce eléctrico de los que caracterizan la manera de interactuar de la presentadora y el estudiante de ingeniería electrónica.